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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701716/1896-مخالفة-لقائدى-الدراجات-النارية-لعدم-ارتدائهم-الخوذة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، للوقاية من الحوادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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يأتي ذلك في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين وبما يمنع من وقوع الحوادث على الطرق.

ونتج عن تلك الحملات المكثفة عن ضبط 1896 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

إصابة ٨ أشخاص في حادث سير بالشرقية

وعلى جانب أخر وقع حادث سير بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، ونتج عنه إصابة ٨ أشخاص من محافظة مرسى مطروح بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقي اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة واردة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول 8 أشخاص مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متعددة، وجميعهم مقيمون مرسى مطروح، وذلك إثر إنقلاب ميكروباص بهم بطريق" بلبيس – العاشر من رمضان" وتم تقديم الخدمات الطبيبة والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.

إصابة ٨ أشخاص في حادث سير بالشرقية

وقع منذ قليل، حادث سير بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، ونتج عنه إصابة ٨ أشخاص من محافظة مرسى مطروح بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

دوت الخليج

البداية بتلقي اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة واردة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول 8 أشخاص مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متعددة، وجميعهم مقيمون مرسى مطروح، وذلك إثر إنقلاب ميكروباص بهم بطريق" بلبيس – العاشر من رمضان" وتم تقديم الخدمات الطبيبة والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

وقع، أمس، حادث تصادم بين سيارتين دبابة، بالكيلو 68 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، نتج عنها إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الاولية والفحصوات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دبابتين بالكليو 68 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " محمود .ع. ف 9 سنوات مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، محمد.ع. 7 سنوات مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن، لوجين ع. 3 سنوات، عبدالله.م. 5 سنوات مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، رنزه .م. عاملين، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ايمان.م. س.18 سنة مصابة بكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، فاطم .م. س. 27 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وجري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.