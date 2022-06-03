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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701714/اللهم-أنر-قبورهم-دنيا-سمير-غانم-تواصل-الدعاء-لوالديها-الراحلين

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير دعاء دنيا سمير غانم لوالديها

كتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقة صور لوالدها، فقالت: “اللهم في يوم الجمعة اجعل أمواتنا من أسعد السعداء في قبورهم، اللهم ارزقهم الفسحة و الضياء اللهم آنسهم بالقرب إليك يا رب العالمين، اللهم اجعل قبورهم في نور دائم لا ينقطع واجعلهم في جنتك آمنين مطمئنين، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء والأرض”.

عودة دنيا سمير غانم للوسط الفني

جدير بالذكر أنه تعود الفنانة دنيا سمير غانم للساحة الفنية من خلال مشاركتها في مسرحية جديدة بعنوان “روحي أنا” بجانب كلا من لي ربيع، شيماء سيف، بيومي فؤاد، محمود حافظ وآخرين، والمسرحية من تأليف كريم سامي.

وتشارك دنيا سمير غانم أيضا في فيلم “تسليم أهالي” بجانب النجوم المتألقين هشام ماجد، بيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، ومحمد أوتاكا، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف بالفيلم أبرزهم، ايمى سمير غانم، ولوسى، وتدور أحداثه حول زوجين يعيشان حياة غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

وفاة دلال عبد العزيز

هذا وتوفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز عن عمر ناهز 61 عاماً بسبب مضاعفات شديدة إثر إصباتها بفيروس كورونا المستجد. وكان زوجها الفنان الراحل سمير غانم قد توفي قبل عدة أشهر بسبب المرض نفسه، وأعلن ذلك الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، قائلا ً:"توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ".