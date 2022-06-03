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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701712/بعد-فوزه-في-قضيته-ضد-أمبر-هيرد-جوني-ديب-يستعيد-نشاطه-الفني-مرة-أخرى-تفاصيل

تصدر النجم العالمي جوني ديب حديث السوشيال ميديا في الأيام القليلة الماضية، بسبب قضيته التي تحولت لقضية رأي عام بينه وبين النجمة العالمية أمبر هيرد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير استعادة جوني ديب لنشاطه الفني

واستطاع جوني ديب النجاح في كسب قضيته ضد طليقته أمبر هيرد أمام المحكمة، الأمر الذي زاد جوني ديب شهرة عريمة، وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور خاصة وأنه بالأدلة كانت أمبر هيرد مدانة أمامهم بشكل واضح وصريح.

وبدأ الجمهور يتسائل عن عودة جوني ديب لنشاطه الفني وتركه لكل المهاترات التي حدثت الفترة الأخيرة، وهذا ما بدأ يفعله النجم العالمي الأن، اذ من المقرر أن يقدم جوني ديب حفل غنائي جديد على خشبة مسرح جيتسهيد بالمملكة المتحدة الأمريكية.

جوني ديب

وتفاعل جوني ديب مع جمهور في حفل غنائي أقامه في حانة مع عازف الجيتار الشهير جيف بيك والتي كانت مظهر من مظاهر احتفاله بكسب قضيته ضد طليقته أمبر هيرد، وانسجم جوني ديب في الغناء مع الموسيقى وكأنه لم يمر بأزمة قط.

قضية جوني ديب وأمبر هيرد

جدير بالذكر أن قضية جوني ديب وأمبر هيرد، شغلت جميع وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدايتها حتى الأن، وتفاعل عدد كبير من الجمهور على الحكم اذ ألزمت المحكمة النجمة أمبر هيرد بدقع 15 مليون دولار تعويضا لـ جوني ديب، أم عن الأخير فيدفع 2 مليون جنيها فقط.

وفي أول تعليق لـ أمبر هيرد بعد الحكم عليها، قالت إن هذا الحكم يعيد عقارب الساعة إلى الخلف حينما كانت توصم أي سيدة تعرضت للعنف المنزلي وتقرر الحديث عنه علانية، كما أشارت في بيان لها إلى أن الحكم يعيق فكرة أن يؤخذ كلام المرأة المعنفة على محمل الجد، رغم توفر الأدلة والبراهين التي تثبت أقوالها، في حين رحب جوني ديب بالحكم ترحيب حار.

وكانت بسمة وهبة من ضمن المتعاطفين مع أمبر هيرد، اذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “متعاطفة مع امبر هيرد و حاسة أن في تفاصيل اكثر هي ما قدرتش تظهرها لعدم وجود شهود معاهم في بيتهم لكن احترم للحكم القضائي أكيد في خبايا واسرار إحنا ما نعرفهاش، مبلغ ١٥ مليون دولار كبير جدا ، مع ذكر ان صافي ثروة آمبر هيرد لا يتجاوز ال 8 مليون دولار . مما يعني إفلاس و سمعة سيئة”.