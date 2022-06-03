يشهد توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات خلال مؤتمر مجموعة البنك الإسلامى للتنمية..ويؤكد: نسعى لتوطين صناعة سيارات الطاقة النظيفة والكهربائية

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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701710/يشهد-توقيع-عدد-من-الوثائق-والاتفاقيات-خلال-مؤتمر-مجموعة-البنك-الإسلامى-للتنميةويؤكد-نسعى-لتوطين-صناعة-سيارات-الطاقة-النظيفة-والكهربائية

نسعى لأن تكون مصر مركزًا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

نسعى لإنتاج 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا

شهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، توقيع عددا من الوثائق والاتفاقيات خلال مؤتمر مجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقد بشرم الشيخ.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".

وحول خطة الدولة لزيادة مصادر النقد الأجنبي، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصادر النقد الأجنبي فى مصر كانت تقليدية، والتي شهدت معدلات نمو ووجدنا أن الاقتصاد المصرى ينمو بشكل كبير وبالتالي لابد من زيادة مصادر النقد الأجنبي، موضحا أن الدولة ستتيح جزء من أصول الحكومة بـ 40 مليار دولار للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، وأن هناك خطة طموحة لزيادة معدلات السياحة ومواردها ومضاعفة عدد السائحين خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأشار إلي أن مصر ليها تحدي كبير وهو النمو المتسارع فى السكان مع نفس كمية المياه التي تأتي من نهر النيل، وبالتالي مصر وضعت خطة لتحلية المياه وتم وضع خريطة واضحة لمحطات تحلية المياه ، مشيرا أن الهدف ان تحيك المياه من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلي أن المرحلة الأولي تستهدف إنتاج 2 مليون متر مكعب من المياه المحلاه من ماء البحر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى لإنتاج 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، لخدمة مشروعات التنمية.

وأكد «مدبولي» أن الدولة تسعى لأن تكون مشروعات تحلية المياه من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما وضعت الدولة حوافز ضريبية لتنفيذ مشروعاتها من الطاقة الخضراء وإنتاج الهبدروجين الأخضر.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري ينمو بمعدلات كبيرة، كما تسعى الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات، كما تسعى لمضاعفة العوائد السياحية، من خلال خطة طموحة تم وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية. مؤكدًا أن الدولة المصرية تبنت برنامج إصلاح اقتصادي مكن الدولة من العبور للطريق الصحيح بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

مصر استطاعت تحقيق نمو إيجابي خلال جائحة كورونا

ولفت رئيس الوزراء، أن مصر كانت من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق نموًا إيجابيًا خلال جائحة كورونا، عكس باقي الدول التي أثرت عليها الأزمة بشكل كبير.

توقع بتجاوز 6% نمو إجمالي خلال العام الحالي

كما أوضح رئيس الوزراء، أن هناك توقعات بأن تحقق الدولة أكثر من 6% نمو إجمالي خلال هذا العام، حيث أن الدولة المصرية لديها إيمانًا حقيقيًا بأن الصناعة هي المستقبل الحقيقي خلال هذا الفترة.

وأضاف أن الدولة تسعى لتوطين صناعة سيارات الطاقة النظيفة والكهربائية، بالإضافة إلى التوسع في زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر.

مشاركة القطاع الخاص

وأشار رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، حيث تم سن قوانين جديدة كثيرة تمهيدًا لمشاركته، كما ستشجع الدولة أن يتم تشغيل الكثير من المشروعات عن طريق القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري ينمو بمعدلات كبيرة، كما تسعى الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات، كما تسعى لمضاعفة العوائد السياحية، من خلال خطة طموحة تم وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية. مؤكدًا أن الدولة المصرية تبنت برنامج إصلاح اقتصادي مكن الدولة من العبور للطريق الصحيح بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

ولفت رئيس الوزراء، أن مصر كانت من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق نموًا إيجابيًا خلال جائحة كورونا، عكس باقي الدول التي أثرت عليها الأزمة بشكل كبير.

كما أوضح رئيس الوزراء، أن هناك توقعات بأن تحقق الدولة أكثر من 6% نمو إجمالي خلال هذا العام، حيث أن الدولة المصرية لديها إيمانًا حقيقيًا بأن الصناعة هي المستقبل الحقيقي خلال هذا الفترة.

وأضاف أن القيادة السياسية لديها روؤية كبيرة أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر،

وأكد «مدبولي» أن الدولة المصرية وضعت حوافز ضريبية لتنفيذ مشروعاتها من الطاقة الخضراء وإنتاج الهبدروجين الأخضر.

كما أضاف أن الاقتصاد المصري ينمو بمعدلات كبيرة وأن الدولة المصرية تسعى لتعزيز موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات، كما تسعى لمضاعفة العوائد السياحية، من خلال خطة طموحة تم وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية. مؤكدًا أن الدولة المصرية تبنت برنامج إصلاح اقتصادي مكن الدولة من العبور للطريق الصحيح بالتعاون مع المؤسسات الدولية.