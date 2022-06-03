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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701703/مستلزمات-طبية-للأسنان-ضبط-محاولة-تهرب-جمركي-لراكب-بمطار-القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، من ضبط محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان، وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

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البدلية عند إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، استوقفت هبه مصطفي الشبراوي مأمور الجمرك المعينة علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية. وبعد مناظرة جواز سفره والتحقق من بياناته ومنها إنه يعمل طبيب أسنان بأحدي المستشفيات، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي محمد الصعيدي مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كميات مما يشتبه ان تكون ادوات ومستلزمات طبية. وأمر وائل محمد امبابي مدير الجمرك المشرف علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن وجود 727 كيس ووحدات بهم كميات كبيرة من أدوات ومستلزمات طب الأسنان غالية الثمن داخل حقائب الراكب. وأمر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير ادارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

سقوط صاحب شركة استولى على 17 مليون جنيه من المواطنين بالقاهرة

تمكنت مديرية امن القاهرة من ضبط صاحب شركة تسويق عقاري لقيامه بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من مواطنين، بزعم استثمارها لهم في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية ولم يلتزم بسدادها كما أنه تهرب من سداد أصول المبالغ المستولى عليها، وذلك استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم ا النصب والاحتيال على المواطنين.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفى.

ونجحت قوات الشرطة من ضبط رئيس شركة تعمل في مجال التايم شير، هرب من تنفيذ 66 حكم قضائي متنوع وبكفالات وغرامات بلغت 2 مليون و755 ألف جنيه، ومطلوب في أحكام شيكات بالخارج.