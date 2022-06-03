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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701701/الموت-يفجع-الفنان-وليد-توفيق-في-شقيقه-تعرف-على-موعد-العزاء-والجنازة

رحل عن عالمنا اليوم شقيق الفنان اللبناني وليد توفيق الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، وجاء ذلك عبر صفحة الفنان على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وفاة شقيق الفنان وليد توفيق

وشارك وليد توفيق نبأ وفاة شقيقه مع الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، واكتفى بالتعليق عليها، قائلا: “ان لله وإنا اليه راجعون”، ليتفاعل معه محبيه ومتابعيه بالدعاء لشقيقه الراحل.

موعد عزاء وجنازة شقيق وليد توفيق

ويشيع جثمان الراحل بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، على ان يقام عزاء شقيق الفنان وليد توفيق في منزل صهر الراحل القائم في شارع عزمي بناية الأندلس ببيروت عقب صلاة المغرب حيث سيكون اليوم الثاني والثالث من العزاء للرجال والنساء من مسجد الوفاء من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء.

هذا ورحل رحل عن عالمنا في أمس الموسيقار وعازف الأكورديون الشهير فاروق عبد اللطيف، اذ جاء نبأ وفاته على الصفحة الرسمية للموسيقار محمد صبحي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقيةدون الكشف عن تفاصيل خاصة بالوفاة أو موعد الجنازة، في هدوء تام وبعيدا عن الأضواء.

الموت يفجع الوسط الفني في مايو

جدير بالذكر، أنه حل بالوسط الفني خلال شهر مايو العديد من الأحداث المأسوية المتنوعة بين المرض والوفاة، ليكون شهر مايو بأسود على العديد من نجوم الوسط الفني، فرحل الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز الـ 85 عاما بعد خروجه من المستشفى بأيام، كما رجل الممثل الأمريكي راي ليوتا نجم فيلم Goodfellas الشهير، وذلك عن عمر ناهز 67 وذلك أثناء نومه في جمهورية الدومينيكان، اذ كان يصور أحد أعماله الفنية هناك، وتوفى ايضا المخرج المسرحي الكبير عبدالرحمن الشافعي، بعد تدهور حالته الصحية.

وأفجع الموت كلا من خالد أنور الذي كتب عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “توفيت الى رحمة الله تعالي عمتي فردوس محمد مدبولي ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ، البقاء لله ”، والفنان كريم قاسم الذي أعلن عن وفاة عمته في نفس اليوم.