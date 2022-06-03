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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701697/مواعيد-عرض-مسلسل-واحة-الغروب-لـ-خالد-النبوي-ومنة-شلبي

يبحث عدد كبير من جمهور الفن والتليفزيون عن مواعيد عرض مسلسل “واحة الغروب” الذي يخوض الفنانة منة شلبي بجانب الفنان المتألق خالد النبوي، رغم أن العمل ليس بجديد فهو انتاج 2017.

دوت الخليج

مواعيد عرض مسلسل واحة الغروب لمنه شلبي

ويعرض مسلسل واحة الغروب على قناة cbc يوميا في تمام الساعة السادسة مساء، ويعد هذا عرض جديد للعمل على قناة سي بي سي منذ طرحه في رمضان 2017، لذا يتلهف الجمهور لعرض مسلسل واحة الغروب كأنه عمل فني جديد.

وسبق وعرض مسلسل واحة الغروب على نفس القناة في عام 2021 اذ عرض في تمام الساعة التاسعة مساءا وكان اعادة في اليوم التالي في تمام الساعة الثالثة عصرا، وكل مرة يعرض فيها مسلسل واحة الغروب يثير الجدل كأنه يعرض لأول مرة.

مسلسل واحة الغروب

مسلسل واحة الغروب بطولة كلا من خالد النبوى، منة شلبى، سيد رجب، الأردنية ركين سعد، اللبنانية كارول الحاج، أحمد كمال، رشدى الشامي، محمود مسعود، ناهد رشدى، دنيا ماهر، لؤى عمران، خالد كمال، مها نصَّار و رجاء حسين، التي تمر بأزمة مرضية حادة الأن.

ويعد العمل مأخوذ عن راوية الكاتب بهاء طاهر وسيناريو وحوار مريم نعوم وهالة الزغندى، إخراج كاملة أبو ذكري.

أبطال مسلسل واحة الغروب

يذكر أن أخر أعمال الفنان خالد النبوي، مشاركته في رمضان 2022، بمسلسل “راجعين يا هوى” الذي شارك بطولته بجانب الفنانة اللبنانية المتألقة نور وحقق المسلسل نجاحا ساحقا وكرم مساء أمس من قبل النادي الأهلي، وشارك في بطولة العمل أيضا كلا من وفاء عامر، هنا شيحة، طارق عبدالعزيز، أنوشكا، نور وإخراج محمد سلامة، وتأليف الراحل أسامة أنور عكاشة.

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أما عن رجاء حسين فتمر بحالة صحية حرجة منعتها عن تكريمها بالمهرجان القومي للسينماء الذي أقيم حفل ختامه وتوزيع جوائزه منذ أياك قليلة، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وشهد عليها حضور الناقدة الفنية ماجدة موريس، الناقدة ماجدة خير الله، بينما منة شلبي فكان أخر أعماله فيلم “من أجل زيكو” الذي عرض في دور العرض السينمائية خلال الفترة الماضية.