انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد خضوعها لعملية جراحية.. هلا رشدي تريند وتساؤلات حول حالتها الصحية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701696/بعد-خضوعها-لعملية-جراحية-هلا-رشدي-تريند-وتساؤلات-حول-حالتها-الصحية

تصدرت المطربة هلا رشدي صاحبة الوجه والصوت الهادئ المحببة لدى الجمهور أطفالا وصغارا، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير في مصر، وذلك بعدما كشفت خضوعها لعملية جراحية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تطورات الحالة الصحية لـ هلا رشدي

هلا رشدي تخضع لعملية جراحية

وكشفت هلا رشدي تفاصيل عمليتها الجراحية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مشيرة إلى أنها أجرتها في الظهر وأكدت على أنها لم تخرج من قبل للحديث في مثل هذه الأمور لكنها تحتاج لدعاء الجمهور خلال تلك الفترة بأن يتم شفائها على خير وعاجلا ليس أجلا.

آخر أخبار الحالة الصحية هلا رشدي

وبعدما نشرت هلا رشدي منشورها، انهالت عليها تعليقات الجمهور بالدعاء بالشفاء العاجل، وبدأ يتسائلون بشكل مستمر على حالتها الصحية الأن، لكن لم تخرج هلا مرة أخرى لتوضح للجمهور تطورات حالتها الصحية اذ هي لازالت تعاني من أثار العملية اذ لم يمر على خضوعها يوما واحدا، وظهر تعاطف الجمهور مع هلا رشدي من خلال تصدرها التريند.

هلا رشدي ومهاجتمها للفنان أحمد حلمي

من ناحية أخرى، نشب خلاف حاد بين الفنانة هلا رشدي والفنان أحمد حلمي بسبب فيلم “واحد تاني” الذي يعرض الأن في دور العرض السنمائية المصرية، اذ اتهمته بتشجيعه على الإيحاءات الجنسية الصريحة، مطالبة النقابة بمنع الأعمال التي تصدر ذلك الجانب في الفن المصري، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: “يا رب يطلع قانون يمنع الإيحاءات الجنسية، والتلاعب في الألفاظ في أفلامنا الحلوة، تيجة التساهل ده بنشوفه في الحياء اللي بيختفي، وواحدة واحدة سقف الخروج عن النص بيزيد في حياتنا العامة.. الفن رسالة”.

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ولم تكن هلا رشدي الوحيدة التي هاجمت فيلم “واحد تاني” لـ أحمد حلمي” فشن الجمهور على موقع تويتر حملات مقاطعة لمشاهدة الفيلم، مناشدين الجمهور بعدم ذهابهم لمشاهدة العمل في صالات السينما مع أسرته أو خطيبتهم لأنه يحتوي على مشاهد جنسية صريحة، ودعابات تحمل اساءة وتخدش الحياء العام، لكن لم يبالي أحمد حلمي بحديث علا رشدي أو بحديث الجمهور وحقق نجاحات ساحقة من خلال الفيلم.