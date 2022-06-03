انت الان تتابع تفاصيل خبر «مدبولي»: التخارج له آليات كثيرة وليس معناه بيع أصول الدولة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701704/مدبولي-التخارج-له-آليات-كثيرة-وليس-معناه-بيع-أصول-الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن طرح بعض أصول الدولة للاستثمار لا يعني بيعها، موضحًا: «التخارج له آليات كثيرة وليس معناه بيع أصول الدولة».

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الزيادة السكانية أكبر تحد يواجه الدولة المصرية

وأشار رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى لزيادة فرص العمل، لمحاربة البطالة الناتجة عن الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه تحدٍ ضخمٍ لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل سنوية، موضحًا أن الزيادة السكانية تمثل أكبر تحد يواجه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية والمقبلة، حيث تبذل الدولة أقصى جهدها لتوفير فرص العمل لتناسب حجم الزيادة السكانية.

وأشار رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، حيث تم سن قوانين جديدة كثيرة تمهيدًا لمشاركته، كما ستشجع الدولة أن يتم تشغيل الكثير من المشروعات عن طريق القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري ينمو بمعدلات كبيرة، كما تسعى الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات، كما تسعى لمضاعفة العوائد السياحية، من خلال خطة طموحة تم وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية. مؤكدًا أن الدولة المصرية تبنت برنامج إصلاح اقتصادي مكن الدولة من العبور للطريق الصحيح بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

مصر استطاعت تحقيق نموا إيجابيا خلال جائحة كورونا

ولفت رئيس الوزراء، أن مصر كانت من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق نموًا إيجابيًا خلال جائحة كورونا، عكس باقي الدول التي أثرت عليها الأزمة بشكل كبير.

توقع بتجاوز 6% نمو إجمالي خلال العام الحالي

كما أوضح رئيس الوزراء، أن هناك توقعات بأن تحقق الدولة أكثر من 6% نمو إجمالي خلال هذا العام، حيث أن الدولة المصرية لديها إيمانًا حقيقيًا بأن الصناعة هي المستقبل الحقيقي خلال هذا الفترة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".