«مدبولي»: نسعى لأن تكون مصر مركزًا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701699/مدبولي-نسعى-لأن-تكون-مصر-مركزا-إقليميا-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القيادة السياسية لديها روؤية كبيرة أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

دوت الخليج

تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأكد «مدبولي» أن الدولة المصرية وضعت حوافز ضريبية لتنفيذ مشروعاتها من الطاقة الخضراء وإنتاج الهبدروجين الأخضر.

كما أضاف أن الاقتصاد المصري ينمو بمعدلات كبيرة وأن الدولة المصرية تسعى لتعزيز موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات، كما تسعى لمضاعفة العوائد السياحية، من خلال خطة طموحة تم وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية. مؤكدًا أن الدولة المصرية تبنت برنامج إصلاح اقتصادي مكن الدولة من العبور للطريق الصحيح بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

مصر استطاعت تحقيق نمو إيجابي خلال جائحة كورونا

ولفت رئيس الوزراء، أن مصر كانت من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق نموًا إيجابيًا خلال جائحة كورونا، عكس باقي الدول التي أثرت عليها الأزمة بشكل كبير.

توقع بتجاوز 6% نمو إجمالي خلال العام الحالي

كما أوضح رئيس الوزراء، أن هناك توقعات بأن تحقق الدولة أكثر من 6% نمو إجمالي خلال هذا العام، حيث أن الدولة المصرية لديها إيمانًا حقيقيًا بأن الصناعة هي المستقبل الحقيقي خلال هذا الفترة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".