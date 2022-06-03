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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701698/يتبقى-37-يوم-موعد-أول-أيام-عيد-الأضحى-2022-مصر

موعد أول أيام عيد الأضحى 2022.. مع بداية شهر و القعدة، بدأت تتردد بعض الأسئلة من قبل المسلمين حول العالم عن موعد اول ايام عيد الاضحى 2022، ذلك اليوم الذي يحمل خصوصية كبيرة لدى جموع المسلمين في كل أنحاء العالم، لما فيه من روحانيات وإيمانيات تتعلق بموسم الحج.

وينشر موقع دوت الخليج موعد اول ايام عيد الاضحى 2022، والذي من المقرر أن يكون بنهاية العشر الأوائل من ذي الحجة، في اليوم التالي لوقفة عرفات، الركن الأعظم في الحج، حيث يحتفل المسلمون بأداء أحد أركان الإسلام الخمس، وشعيرة من شعائر الإسلام التي فرضها الله، حيث يكون يوم 10 ذو الحجة.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 في مصر

هذا كان بالنسبة للتاريخ الهجري وهو ثابت، أما عن التاريخ الميلادي، فمن المقرر أن يتزامن عيد الأضحى 2022 مع يوم السبت 9 يوليو المقبل إلى الأربعاء 13 يوليو.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن الأربعاء الموافق 1 يونيو هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٣ هجرية.

استطلاع هلال ذي الحجة

ومن المقرر أن تستطلع المملكة العربية السعودية هلال شهر ذوي الحجة في الوقت المحدد بنهاية شهر ذوي القعدة، بهذا يتبقى حوالي 37 يومًا تقريبًا على عيد الأضحى المبارك، والذي يتزامن مع يوم 10 ذي الحجة.

الإجازات الرسمية في مصر 2022 القادمة

وفيما يلي ينشر موقع دوت الخليج الإجازات الرسيمة المتبقية خلال العام الجاري 2022، والتي جاءت كالتالي:

- الخميس 30 يونيو (ثورة 30 يونيو).

- الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو (عيد الأضحى المبارك).

- السبت 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952).

- السبت 30 يوليو (رأس السنة الهجرية).

- الخميس 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973).

- السبت 8 أكتوبر (عيد المولد النبوي الشريف).

ووفقًا للقانون تعتبر الإجازات الرسمية إجازات مدفوعة الأجر، حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 80 لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونظرًا للحفاظ على مصلحة العمل، وعدم توقف عجلة الإنتاج، فقد أعطى قانون العمل، لصاحب العمل، الحق في استقدام العمال يوم الإجازة الرسمية وذلك بشرط أن يقوم بتعويضهم ماديًا، وذلك في حالة الاحتياج الى جهوده في هذا اليوم,

حيث نص القانون على أنه: "ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.