مدبولى يشارك فى جلسة الفرص الاستثمارية لمجموعة البنك الإسلامى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء فى وقت سابق، أن الدولة المصرية عملت بجهود جادة وحثيثة خلال الأعوام الماضية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أنها أنجزت بالفعل عددا كبيرا من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، حيث ساهمت كل هذه الجهود فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى مواجهة الأزمات، وتحقيق معدلات نمو إيجابى رغم صعوبة التحديات.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، مساء أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية لعام 2022، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، نقل فى مستهلها إلى الحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنياته بأن تكلل أعمال الاجتماعات بكل النجاح والتوفيق.
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