نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. إطلاق عام الشباب العربى

جدة - نرمين السيد - الرئيس السيسى يدعو لإطلاق 2023 عاما للشباب العربى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالالتقاء مجدداً بوزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة 45 لمجلسهم بالقاهرة، مؤكداً أن قطاع الشباب يمثل بعداً أساسياً للأمن القومى للدول وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعى حقيقى للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام كهدف رئيسى، ويوفر عوامل التقدم والنجاح.



السيسى يشهد التعاقد مع سيمنز الألمانية لإنشاء منظومة القطار السريع

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الثلاثاء الماضى، رولاند بوش، الرئيس التنفيذى لشركة "سيمنز" الألمانية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، إلى جانب فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية فى القاهرة، ومايكل بيتر رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز موبيليتى".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، ضمن تحالف يضم شركتى أوراسكوم والمقاولون العرب، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف إقامة شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة فى مصر تربط 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها حتى 230 كم/ساعة، وتخدم 90% من المواطنين، حيث ستخدم ملايين الركاب يومياً، وتنقل كذلك ملايين الاطنان من البضائع سنوياً، كما يشمل التعاقد تقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاماً.



السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية بالوادى الجديد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية فى محافظة الوادى الجديد للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وخدمى لأهالى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.



السيسى: اهتمام مصرى بتطوير التعاون مع بولندا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته، بقصر الاتحادية أندجيه دودا، رئيس جمهورية بولندا، والسيدة قرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة الرئيس البولندى إلى القاهرة، والتى تكتسب أهمية خاصة، كونها أول زيارة رئاسية بين الجانبين، رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية المشتركة عبر قرن من الزمان.



السيسى يؤكد أهمية أوروبا: شريك مصر التجارى الأول

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، أوليفر فارهيلى، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ومشاركة السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى أكد المكانة الهامة التى يتمتع بها الاتحاد الأوروبى ومؤسساته فى إطار السياسة المصرية، والتى ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، على خلفية كون أوروبا الشريك التجارى الأول لمصر، فضلاً عن الروابط المتشعبة التى تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبى فى عملية التنمية التى تشهدها مختلف القطاعات فى مصر، ومعربا فى هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.



السيسى يوجه الحكومة بسرعة تفعيل مبادرة الشراكة مع الإمارات والأردن



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد المصرى الحكومى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمشاركة فى الاجتماع الثلاثى المصرى الإماراتى الأردنى، الذى تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وإنشاء صندوق استثمارى تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار أمريكى، لتنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة الثلاثية التى تعتمد على المقومات والخبرات المتنوعة التى تزخر بها الدول الثلاث، من العمالة الماهرة، والمواد الأولية، والموقع الجغرافى الاستراتيجى، والبنية التحتية المتقدمة.