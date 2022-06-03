مدبولى يشهد توقيع اتفاقيات خلال مؤتمر مجموعة البنك الإسلامى

جدة - نرمين السيد - وأكد مدبولى، اليوم، أن الدولة المصرية وضعت تصورا منذ تولى منذ الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى منتصف 2014.

وقال مدبولى -خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية" للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022- إنه "منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية فى منتصف 2014، بدأت الدولة فى وضع رؤية واضحة جدا للتعامل مع هذا التحديات أهمها إعادة بناء الدولة لأن الدولة المصرية كانت تعانى من مشاكل أساسية وهيكلية فى قطاعات محورية وعلى الأخص قطاعات الطاقة والبنية الأساسية".