مدبولى: الاقتصاد المصرى ينمو بمعدلات كبيرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى جلسة الفرص الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى شرم الشيخ، أن الدولة تسعى إلى توطين صناعة سيارات الطاقة النظيفة والكهربائية من خلال صندوق لدعم تلك الصناعة. وأشار مدبولى إلى أن الاقتصاد المصرى ينمو بمعدلات كبيرة، ونسعى لتعزيز موارد النقد الأجنبى بزيادة الصادرات المصرية، لافتا إلى أن مشروعات تنمية قناة السويس ساهمت فى زيادة عوائدها، مؤكدا أن الدولة لديها خطة طموحة لمضاعفة عوائد السياحة.

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