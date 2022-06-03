- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - واعتمد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام التعليم الأساسى، مساء أمس الخميس، بنسبة نجاح 83%.
ووفقا للمديرية، بلغ عدد المتقدمين للامتحان 186 ألفا و273 طالبا وطالبة، حضر منهم 180 ألفا و591 طالبا وطالبة، ونجح 147 ألفا و653 طالبا وطالبة.
كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية نسبة نجاح 96.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنسية بنسبة نجاح 87%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.