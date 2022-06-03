الرخصة الذهبية وأصول الدولة.. مدبولى يتحدث عن التشارك مع القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى جلسة الفرص الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى شرم الشيخ، أن الدولة تشجع تشغيل الكثير من المشروعات عن طريق القطاع الخاص، ولدينا إيمان بأن الصناعة هى المستقبل الحقيقى خلال الفترة المقبلة. وأوضح مدبولى، تفعيل مادة بقانون الاستثمار بإعطاء الرخصة الذهبية لتنفيذ المشروعات.

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