مدبولى: لدينا خطة لأن تكون مصر مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى جلسة الفرص الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى شرم الشيخ، أننا لدينا خطة لأن تكون مصر مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار مدبولى إلى عقد مؤتمر صحفى كل 3 أشهر لعرض مؤشرات التنمية، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لإنتاج 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميا لخدمة المشروعات، ونسعى لأن تكون مشروعات التحلية من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد مدبولى أن صناعة الأغذية والأدوية والتكنولوجيا والطاقة الخضراء من القطاعات التى لها أولوية، لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها خبرة كبيرة فى صناعة الأدوية، ولدينا 150 مصنعا وكيانا.
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