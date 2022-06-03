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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /701692/بحضور-وزير-الشباب-رئيس-الشيوخ-يستقبل-غدا-الوفود-المشاركة-في-منحة-ناصر-للقيادة-الدولية

‏يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، غدا السبت، الوفود المشاركة في منحة “ برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية" - الدفعة الثالثة، تحت شعار" شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب - جنوب"، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة عدد (150) شاب وفتاة من قارات (إفريقيا- آسيا -أوروبا- أمريكا ).

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وذلك بمقر المجلس الموقر، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 12 يونيو المقبل

وكان قد رفع مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، واستبدال مسمى الصندوق بـ"صندوق قادرون باختلاف".

كما شهدت الجلسة اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

خطة التنمية للعام المالي الجديد

وكشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023.

وأوضحت السعيد، أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41٪ مِنْ تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.

وتابعت السعيد، أنه على مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم.

وأوضحت السعيد، أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لـمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة الـمواطن، والـمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.