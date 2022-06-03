انت الان تتابع تفاصيل خبر "راحين التسعينات".. حسن أبو الروس يروج لمسلسله الجديد "ريفو" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /701691/راحين-التسعينات-حسن-أبو-الروس-يروج-لمسلسله-الجديد-ريفو

روج الفنان حسن أبو الروس لمسلسل الجديد “ريفو” المقرر عرضه علعى منصة واتش ات الرقمية بداية من اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر يونيو، مؤكدا على أن العمل يرصد أحداث التسعينات.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ترويج حسن أبو الروس لمسلسل ريفو

نشر حسن أبو الروس صورة له مع فريق العمل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها: “احنا راحين التسعينات اللي عايز ييجي معانا يتفرج على مسلسل ريفو اخيرا نزل على واتش ات”.

جدير بالذكر أن مسلسل ريفو بطولة فريق كايروكي بالتعاون مع حسن أبو الروس، ومن المقرر عرض العمل على منصة نتفلكس وواتش ات الرقمية في الأيام القليلة المقبلة، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية التي تجمع بين الغناء والتمثيل.

قصة مسلسل ريفو

وتدور أحداث مسلسل ريفو الذي يقوم بتأليفه محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل، حول باند غنائي ويظهر أمير عيد مطرب ويجسد حسن أبو الروس شخصية طبال، بينما يظهر مينا النجار في شخصية عازف جيتار، ويجسد عمرو جمال دور مغني ينافس أمير عيد.

أبطال مسلسل ريفو

من جانبه كان الفنان صدقي صخر قد شارك متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة من الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء تصوير مسلسل ريفو واحتفل مع أمير عيد وتامر هاشم أعضاء فريق كايروكي وأبطال العمل، وكتب: فركش مسلسل ريفو.. قريبا هتتعرفوا على مروان فعلا أقرب شخصية لـ قلبي من أحلى مشروع عملته”، وكان قد تحدث عن العمل في لقاء تلفزيوني سابق له وقال إنه يشارك أمير عيد وفرقة كايروكي في مسلسل ريفو، وأشار إلى أن التجربة مختلفة حيث تجمع بين الغناء والتمثيل.

حسن أبو الروس في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، شارك الفنان حسن أبو الروس في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «توبه»، التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، وحققت الحلقة الاولى من مسلسل توبه نجاح باهر، ولكن كانت بعض تعليقات الجمهور على العمل بأنه يشبه إلى حد كبير مسلسل ملوك الجدعنة الذي قدمه الفنان عمرو سعد في رمضان الماضي 2021، مع الفنان الكبير مصطفى شعبان وحقق صدى واسع بين رواد السوشيال ميديا.