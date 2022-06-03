عاجل- مدبولى: نتوقع تجاوز 6% كمعدل نمو إجمالى لهذا العام

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى جلسة الفرص الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى شرم الشيخ، أن الدولة تبنت برنامج إصلاح اقتصادى واستطعنا العبور إلى الطريق الصحيح بالتعاون مع المؤسسات الدولية. وأشار مدبولى إلى سن قوانين كثيرة لتمهيد الطريق؛ لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية، متوقعا تجاوز الـ6% كمعدل نمو إجمالى لهذا العام.

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