التعليم العالى: 2.9 مليار جنيه تكلفة إنشاءات جامعة أسيوط الأهلية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حول متابعة الموقف التنفيذى وسير العمل بجامعة أسيوط الأهلية الجديدة.





وأوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة أسيوط الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مسبقا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقا للمواصفات المتفق عليها. وقال د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجامعة تضم عدة مبانى منها: (المبانى الإدارية، والمبانى الأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية)، ويقام المقر الجديد على مساحة 4500 متر، ويضم أربع مبانى رئيسية، مبنى المعامل والفصول ومبنيين للمدرجات يتضمن 6 مدرجات بطاقة استيعابية 300 طالب، والمبنى التعليمى إلى جانب القاعات الدراسية وجراج سفلى باتساع المبنى، وتضم مبانى الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الجامعة تقام على مساحة 38 فدانا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار و900 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الجامعة على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 7 كليات طبية وهندسية، موضحا أن معدلات التنفيذ بلغت نسبة 70%.

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