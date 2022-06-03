مدبولى: الدولة وضعت تصورا لمواجهة التحديات مع تولى الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى جلسة الفرص الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى شرم الشيخ، اليوم، أن الدولة وضعت تصورا لمواجهة التحديات مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن مصر لديها تحد ضخم فى توفير فرص العمل، ونحتاج لمليون فرصة عمل سنويا، مؤكدا أن الدولة تبنت برنامجا إصلاحيا اقتصاديا واستطاعت العبور للطريق الصحيح بالتعاون مع المؤسسات الدولية.