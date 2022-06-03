جدة - نرمين السيد - وأضاف فى جلسة الفرص الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى شرم الشيخ، اليوم، أن الدولة وضعت تصورا لمواجهة التحديات مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار إلى أن مصر لديها تحد ضخم فى توفير فرص العمل، ونحتاج لمليون فرصة عمل سنويا، مؤكدا أن الدولة تبنت برنامجا إصلاحيا اقتصاديا واستطاعت العبور للطريق الصحيح بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: الدولة وضعت تصورا لمواجهة التحديات مع تولى الرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.