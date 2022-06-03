الرى: تشكيل وحدة مركزية للتحول الرقمى وتفعيل منظومة إلكترونية لأملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات والتوثيق، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لمتابعة مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى.





وقال الدكتور عبد العاطى أنه وفى إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمى فى أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة فى البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.

وأضاف أنه جار حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحا أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضى غير المستغلة والمبانى الإدارية بالوجهين البحرى والقبلى.

وأشار الدكتور عبد العاطى أنه ونظرا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذى القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفى أقل وقت، إذ تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها لـ432 مخزنا على مستوى الجمهورية ولتوفير المعلومات الدقيقة لـ1028 مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة فى أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسى النواب والشيوخ وذلك للمساهمة فى سرعة حل الشكاوى، إذ تم تسجيل 7635 طلبا للنواب، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجارى المائية، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل وفروعه.

كما تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، حيث تم حصر 7738 ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر فى زمام 213 هندسة رى (موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع)، وتسجيل بيانات حوالى 9000 كيلومتر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حاليا (موزعة على حسب الادارة)، وكذا حصر زمام أكثر من 1.353 مليون فدان تم التحول فيها لنظم الرى الحديث (موزعة على حسب الموقع - الزمام – نوع الأرض – نوع المحاصيل - تاريخ التحول - نوع النظام المستخدم).

ومنظومة لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل، إذ تم حصر 526 جزيرة نيلية، و373 مرسى نهرى (موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع) بأطوال إجمالية تصل الى حوالى 22 ألف متر، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات وذلك بإجمالى 22 ألف مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه (موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها)، وكذا منظومة لحصر التعديات على شبكة الترع والأراضى الزراعية، حيث تم إدخال بيانات حوالى 13400 مخالفة على الترع (موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الرى)، وما يقرب من 93 ألف تعد على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية حوالى 7500 فدان (موزعة على حسب المراكز والمحافظات).

ومنظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، إذ تم إضافة بيانات (118 مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم والجيزة وأسوان وأسيوط)، و1150 منشأ والتى تصل سعتها التخزينية لأكثر من 100 مليون متر مكعب، و35 منشأ جار تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من 20 مليون متر مكعب، ومنظومة لحصر 282 من آبار المراقبة، وعدد حوالى 55 ألف بئر إنتاجى (موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص)، ومنظومة لحصر المساحات المنزرعة على المياه الجوفية وتبلغ حوالى 2.70 مليون فدان (مصنفة تبعا لنوع المحاصيل الزراعية وطريقة وتقنية الرى المستخدمة).

ومنظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، حيث تم حصر بيانات لـ(696) محطة (موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار)، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية، حيث تم حصر (707) مخالفات بالشواطئ المصرية (موزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة).

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة الإستمرار فى تطوير هذه التطبيقات الهامة وغيرها من التطبيقات، مع تحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.