صحة دمياط: الكشف على 1252 حالة بقرية منشأة ناصر ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بدمياط أنها نظمت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلى قرية منشأة ناصر بمركز كفر سعد، أسفرت عن توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان ل 1252 حالة ضمن "حياة كريمة".





وقال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، فى بيان اليوم الجمعة، إن القوافل الطبية يجرى تنظيمها تباعا للقرى الأكثر احتياجا برعاية المحافظ الدكتورة منال عوض وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأشار عبدالجواد إلى أن القافلة تضمنت عدة تخصصات طبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضا وحدتين للأشعة، موضحا أنه تردد على القافلة 1252 مواطنا وتم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل 17 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين.

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