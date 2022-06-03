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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /701689/أماكن-القوافل-الطبية-بوزارة-الصحة-اليوم-الجمعة

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة 3 يونيو، 5 قوافل طبية بالمحافظات، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» تحت شعار «100 مليون الصحة».

وينشر موقع دوت الخليج أماكن تلك القوافل والتخصصات الطبية المتاحة بها في السطور التالية.

القوافل الطبية بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق 5 قوافل يومي 3 و4يونيو 20222 بـ5 محافظات هم «الدقهلية – الغربية – دمياط – البحر الأحمر – الجيزة»، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باستهداف المناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية، وتوفير الكشف والعلاج المجاني للأكثر احتياجًا.

التخصصات الطبية المتاحة بقوافل وزارة الصحة

توفر وزارة الصحة من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية منها: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن تواجد القوافل الطبية بالمحافظات

وتنطلق القوافل الطبية في 5 محافظات بالمناطق التالية:

1- هلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

2- كفر دخميس مركز المحلة أول محافظة الغربية.

3- الوسطاني مركز كفر سعد محافظة دمياط.

4- الوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر.

5- كفر حكيم مركز كرداسة محافظة الجيزة.

خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

في سياق آخر، تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجميع المحافظات شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، في الفترة من يوم 5 إلى يوم 23 من يونيو الجاري.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان جودة الحياة الأسرية.