التوجيهات الرئاسية بإظهار شرم الشيخ فى أبهى صورة تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأخبار تحت عنوان "توجيه رئاسى بإظهار شرم الشيخ فى أبهى صورة تعكس مكانة مصر"، أن د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن جولته بمدينة شرم الشيخ أمس تأتى فى إطار متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنشآت والطرق، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق على أرض الواقع فى مدينة شرم الشيخ، فى إطار الاستعدادات الجارية على قدم وساق لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «27 COP»، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهذا الشأن، وذلك من أجل إظهار المدينة فى أبهى صورة لها، لإخراج حدث عالمى على نحو يعكس مكانة وحضارتها العريقة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جولته التفقدية لأعمال توسعة وتطوير مطار شرم الشيخ الدولى، ورافقه كل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وكامل الوزير وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال الجولة فى أرجاء مطار شرم الشيخ، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، حول ما يتم من أعمال تطوير للمطار، حيث أشار إلى أنه فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لاستكمال مشروعات التطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، فإنه يتم حاليا تطوير مطار شرم الشيخ لزيادة طاقته الاستيعابية لمواكبة الحركة الجوية والسياحية المتزايدة إلى مدينة شرم الشيخ، وكذلك استعدادا لمؤتمر قمة المناخ الذى سيعقد بالمدينة فى نوفمبر المقبل، حيث سيتم زيادة طاقة المطار الاستيعابية من 7.5 مليون راكب سنويا إلى 9.5 مليون راكب.

فيما ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "توجيه رئاسى باستكمال شبكة مترو الأنفاق وضع اللمسات النهائية على 4 محطات جديدة وتشغيل تجريبى بين ناصر و«الكيت كات»"، أن د وزارة النقل تستعد لافتتاح 4 محطات مترو جديدة ضمن الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنـفـاق، حيث تنفذ الهيئة القومية للأنفاق حاليا تشغيلا تجريبيا للمحطات وتسيير القطارات دون ركاب حتى منتصف يوليو المقبل، وذلك بطول 4 كيلومترات فى المحـطـات الـنـفـقـيـة «نـاصـر - ماسبيرو صفاء حجازى - الكيت كات»، وتقوم الشركات حاليا بوضع اللمسات النهائية وتنفيذ كل الأعمال وفق أعلى معايير الجودة العالمية وتـشـطـيـب المحـطـات عـلـى أعـلـى مستوى من الجودة.

وتمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بـطـول 17.7 کم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد أسفل شارع 26 يوليو بمنطقة رملة بولاق مرورا بمنطقة ماسبيرو، ووزارة الخارجية ثم تعبر أسفل نهر النيل مرورا بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالا إلى منطقة إمـبـابـة مـرورا بـشـارعـى الـبـوهـى والقومية العربية وصولا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إنشاء شبكات النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة واستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازى مع تنفيذ مشروعات الجر الكهربائى الجديدة مثل شبكة القطار الكهربائى السريع والقطار الكهربائى الخفيف LRT ومشروعى المونوريل. ويعد الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة، حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم وجار تنفيذ المرحلة الثالثة.

كما أن الخط الثالث للمترو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى (شبكة مترو الأنفاق - خطى المونوريل - القطار الكهربائى الخفيف)، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة فى الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانا وتشتمل على 32 مبنى ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارا.

وذكرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع عمرو -۷"، أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة «عمرو -7» والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الاستراتيجى التعبوى للهيئات والإدارات وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أنؤ اللواء أ.ح أحمد الصيفى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ألقى كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامه للقوات المسلحة والتى كان لها أكبر الأثر فى تحويل التطوير والتحديث إلى واقع ملموس امتد إلى جميع الجوانب الإدارية للقوات المسلحة وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الإستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات والتى أظهرت مدى الكفاءة والتميز فى تنفيذ المهام التى توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة.. كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالى لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.

وأشارت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة ناقش عددا من الـقـادة المشاركين بالمـشـروع فـى أسـلـوب إدارتهـم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل فى نسيج متكامل، مشيرا إلى أن التأمين الإدارى يعتبر إحدى الركائز الرئيسية لنجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام"،تحت عنوان "مدبولى: حوافز وتيسيرات وتواصل مباشر مع المستثمرين" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين، وتذليل العقبات، وتيسير الإجراءات لهم، مشيرا إلى وجود حوافز كثيرة فى قانون الاستثمار، وأن مصر حاليا تمثل أرضا خصبة لجذب فرص الاستثمار، بما تمتلكه من بنية أساسية على أعلى مستوى، وأراض صناعية جاهزة للاستثمار، ومكتملة المرافق، وإتاحة تيسيرات تتعلق بالحصول على التراخيص فى مدة لا تزيد على 20 يوم عمل، وإصدار «الرخصة الذهبية».

كما أكد د. مدبولى، خلال لقائه رجل الأعمال الإماراتى عمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات «الفطيم»، ترحيب الدولة بالاستثمارات الأجنبية، مشيدا بما حققته المجموعة من إنجازات فى السوق المصرية.. مشيرا إلى نهج الدولة الساعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أكد «الفطيم» أن مجموعته على الرغم من التحديات تعمل على توسيع استثماراتها فى السوق المصرية، ولديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون دولار إلى مليار دولار فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفى السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" فى الموضوع ذاته إن الدكتور مصطفى مدبولى أكد ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات الأجنبية، والتقدير لدورها فى دعم الاقتصاد، مشيدا بما حققته مجموعة «الفطيم» الإماراتية من إنجازات على مدار أعوام نشاطها بالسوق المصرية.

وأشار إلى نهج الدولة الساعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث تم إعـداد «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وجار طرحها للحوار المجتمعى، تمهيدا لتنفيذها، لافتا إلى أنها تستهدف إحـداث أثر إيجابى فى طمأنة المستثمر المحلى، وجـذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن هناك حوافز كثيرة فى قانون الاستثمار، ومصر حاليا تمثل أرضا خصبة لجذب فرص الاستثمار، حيث نمتلك بنية أساسية على أعلى مستوى، من أراض صناعـية جاهـزة للاستثمار، مكتملة المرافق، ويتـم إتاحة تيسيرات تتعلق بالحصول على التراخيص، فى مدة لا تزيد على 20 يوم عمل،وكذا إصدار الرخصة الذهبية. ومن جانبه، أكد عمر عبد الله الفطيم أن مجموعة «الفطيم»تتواجد فى السوق المصرية منذ نحو 40 عاما، مشيرا إلى أنه خلال مسيرة عمله فى مصر يعتبر نفسه فى بلده الثانى، وبرغم التحديات فإن المجموعة تعمل على توسيع استثماراتها فى السوق المصرية، ولديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون إلى مليار دولار فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما أعرب عن تفاؤله بما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وكذا الرسائل المطمئنة التى عكستها «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مؤكدا أن دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، يمثل دافعا له للتفكير فى كيفية استثمار الفرص الحقيقية ذات القيمة التى يزخر بها الاقتصاد المصرى. واستعرض الفطيم بعض التحديات التى تواجه قطاع التجزئة حاليا فى مصر، كأحد تداعيات الأزمة الروسية.

وذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "السعيد: 17 مليار دولار ثمرة التعاون المشترك مع "الإسلامى للتنمية"، أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ورئيسة مجلس محافظى مجموعة البنك؛ قالت إن استضافة مصر اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية هذا العام بمدينة شرم الشيخ تعكس العلاقات القوية والمثمرة بين مجموعة البنك ومصر، والتى تمتد لفترات طويلة أثمرت محفظة تعاون بين الطرفين بقيمة 17 مليار دولار؛ شملت تنفيذ حوالى 367 مشروعا فى مصر، منها 303 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها حتى نهاية مارس 2022، بقيمة تتجاوز 10مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو 64 مشروعا جار تنفيذها بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات دولار فى قطاعات تنموية متعددة تتضمن قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحى، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات المتنوعة. جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022 فى دورتها الـ47 المنعقدة خلال الفترة من 1-4 يونيو الجارى بشرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار «بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة».

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك هذا العام تشهد مشاركة واسعة من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية فى الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة، وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلى البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموى، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.

كما أكدت السعيد أهمية التعاون وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول مع الدولة فى شراكة فى بعض القطاعات مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن مصر أنفقت 6 تريليونات جنيه استثمارات فى البنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية.

بينما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استعرض تقريرا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بنتائج اجتماعه مع نظيره النيجيرى والـوفـد المـرافـق لـه، موجها بتعزيز التعاون الجمركى مع أشقائنا الأفـارقـة؛ بما يسهم فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية؛ لإرساء دعائم الحوكمة، وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة البينية، وتحقيق الاندماج القارى، والتكامل الاقتصادى. أكد الوزير، أننا مستعدون لنقل خبراتنا فى مجال تطوير وميكنة النظم الجمركية، إلى الدول الأفريقية الشقيقة؛ إدراكـا لأهمية التوسع فى «الحلول التكنولوجية»؛ خاصة أنها ساعدتنا فى خفض زمن الإفراج الجمركى إلى 50% وفقا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولى، موضحا ضـرورة استحداث آليات جادة لتبادل الخبرات، واستدامة البرامج التدريبية المصرية المتطورة للكوادر الجمركية الأفريقية.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنـه استعرض فى لقائه بـوفـد مـن مصلحة الـجـمـارك النيجيرية، التجربة المصرية الناجحة فى تطوير المنظومة الجمركية، وتطبيق منظومة النافذة الـواحـدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأبـدى اسـتـعـداد الجانب المصرى على عقد دورات تدريبية للجانب النيجيرى وتنمية المهارات الفنية التخصصية من خلال المعهد القومى للتدريب الجمركى بالإسكندرية والقاهرة باعتباره مـركزا إقليميا للتدريب بالشرق الأوسط وأفريقيا، على نحو يمكنهم من تطوير المنظومة الجمركية وتعزيز آليات التحول الرقمى، والذكاء الاصطناعى ومكافحة التهرب الجمركى، وتحليل البيانات، وتحديات حماية البيانات الجمركية.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعـلاج الإدمـان والتعاطى أعلنت نتائج المـرصـد الإعـلامـى للصندوق حـول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بـدرامـا رمضان 2022، ومقارنتها بالسنوات الماضية، لافتة إلى أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن تعاطى التبغ والذى يحتفى به العالم فى نهاية شهر مايو من كل عام بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعدد من الكتاب والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى كشفت عن انخفاض نسب مشاهد التدخين من 13% من إجمالى المساحة الزمنية للأعمال الدرامية فى رمضان 2017 إلى 2٫9٪ فى رمضان هـذا الـعـام، أما مشاهد تعاطى المخدرات فقد انخفضت نسبتها من 4% إلى 0.5% كما خلت (۸) مسلسلات تماما من مشاهد المخدرات، و(3) مسلسلات خلت من مشاهد التدخين، وعلى صعيد تحليل مضمون درامـا هـذا العام؛ فقد حملت الدراما العديد من الرسائل الإيجابية بشأن قضيتى التدخين والمخدرات كما التزمت الـعـديـد مـن الـقـنـوات التلفزيونية بعرض التصنيف العمرى للأعمال الدرامية كما خلت كافة الأعمال الدرامية من وجـود أى مشاهد للتدخين أو لتعاطى مخدرات من قبل الأطفال للعام الرابع على التوالى.

أما صحيفة "الشروق: فنقلت عن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، قوله إن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن بلغ 35 مليونا و178 ألفا من المحصنين بالكامل؛ ممن تلقوا الجرعتين الأولى والثانية.

وأضـاف عـبـدالـغـفار، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن نسبة التعافى من فيروس كورونا وصلت إلى أعلى معدلاتها، إلى جانب الوصول لأقل نسب الدخول للمستشفيات، ونسبة الإشـغـال فـى الـرعـايـات، ونسبة الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى. وأوضـح عبدالغفار، أن اللقاح أهم وسيلة لتجنب عدوى فيروس كورونا، حيث اللقاحات تعمل مع الجهاز المناعى على الحماية عن طريق التعرف على الفيروس فور دخوله الجسم، وإنتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروس.

ولفت إلى دور اللقاحات فى حماية جميع أفراد الأسـرة مـن الإصـابـات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

ونوه باستمرار الوزارة فى التوعية والتسهيل على المواطنين لتلقى اللقاح، حيث تم إطلاق حملـة طـرق الأبـواب بمحافظات (الـقـاهـرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، بنى سويف، أسيوط) خلال الفترة من 15 مايو، وحتى 30 يونيو، وذلك بعد نجاح الحملة رفع نسب التطعيم بمحافظات أخرى.

من جانبها ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" تحت عنوان "حملة مجانية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية فى المحافظات خلال يونيو"، أن وزارة الصحة والسكان، تطلق فى الفترة من 5 إلى 23 يونيو الحالى، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجميع المحافظات، شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحى والاقتصادى ولضمان جودة الحياة الأسرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة سيتم تنفيذها لإتاحة وتقديم خدمات تنظيم الأسـرة والـصـحـة الإنجـابـيـة ذات الجـودة، بالوحدات الثابتة التابعة للوزارة والمنتشرة بالمدن والـقـرى على مستوى الجمهورية، ومن خلال العيادات المتنقلة التى تقدم الخدمة فى المناطق النائية والعشوائية، بالإضافة إلى القرى والمناطق التى يتم بها تنفيذ مبادرة «حياة كريمة».