واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير زمانى إسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على سعى الوزارة الدائم للتواصل الحضارى وترسيخ أسس الحوار البناء، والتعاون مع أشقائنا فى مختلف الدول الإسلامية لنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم، وتفكيك الفكر المتطرف.
وأطلع وزير الأوقاف السفير الماليزى على إنجازات وزارة الأوقاف المصرية فى مجال الدعوة وعمارة المساجد والتأليف والترجمة والنشر والتى بلغت أكثر من 300 إصدار ما بين مؤلف ومترجم.
وقد أهدى وزير الأوقاف سعادة السفير الماليزى والوفد المرافق له نسخًا من إصدارات الأوقاف المصرية ومن أهمها: مجموعة من سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وكتاب الفهم المقاصدى للسنة النبوية، وكتاب فلسفة الحرب والسلم والحكم، وكتاب الدولة مفهومها وتطورها، وكتاب الشأن العام بين حرية الرأى ومسئولية الكلمة، وكتاب قواعد الفقه الكلية، وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف، وكتاب الجاهلية والصحوة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الماليزى بالقاهرة يطالب بترجمة إصدرات الأوقاف إلى اللغة المالاوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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