السفير الماليزى بالقاهرة يطالب بترجمة إصدرات الأوقاف إلى اللغة المالاوية

جدة - نرمين السيد - نشر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، صورا لـ إهداء بعض إصدارات الأوقاف للسفير الماليزى بالقاهرة خلال استقباله له، مؤكدا أن السفير الماليزى قد طلب بترجمتها إلى اللغة المالاوية لأهميتها البالغة .





واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير زمانى إسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على سعى الوزارة الدائم للتواصل الحضارى وترسيخ أسس الحوار البناء، والتعاون مع أشقائنا فى مختلف الدول الإسلامية لنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم، وتفكيك الفكر المتطرف.

وأطلع وزير الأوقاف السفير الماليزى على إنجازات وزارة الأوقاف المصرية فى مجال الدعوة وعمارة المساجد والتأليف والترجمة والنشر والتى بلغت أكثر من 300 إصدار ما بين مؤلف ومترجم.

وقد أهدى وزير الأوقاف سعادة السفير الماليزى والوفد المرافق له نسخًا من إصدارات الأوقاف المصرية ومن أهمها: مجموعة من سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وكتاب الفهم المقاصدى للسنة النبوية، وكتاب فلسفة الحرب والسلم والحكم، وكتاب الدولة مفهومها وتطورها، وكتاب الشأن العام بين حرية الرأى ومسئولية الكلمة، وكتاب قواعد الفقه الكلية، وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف، وكتاب الجاهلية والصحوة.