«النقل» تنشر صورا لـ الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق بنها المنصورة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إنه مع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى أصبح الطريق الدائرى الإقليمى يتبادل الحركة المرورية مع الطريقين الشرقى والغربى للرياح التوفيقى بمطالع ومنازل لسهولة تدفق حركة المركبات. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبى بدون ركاب لأول قطارات تالجو الأسبانية الفاخرة وذلك على خط القاهرة/ الإسكندرية يعقبها تشغيله تجريبا بدون ركاب على خط القاهرة/ أسوان.

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