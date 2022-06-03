محافظ مطروح: إلقاء مليون زريعة أسماك بالمجارى المائية الرئيسية بواحة سيوة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس، إلقاء هيئة الثروة السمكية بالمحافظة؛ مليون زريعة أسماك من أنواع أسماك المياه المالحة والعائلة البورية والبلطى الأحمر بواحة سيوة؛ فى إطار جهود المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات فى مجال تنمية الثروة الزراعية والحيوانية وزيادة إنتاجية الثروة السمكية.





وأوضح المحافظ، فى بيان، أنه تم وضع خطة لتنمية المجارى المائية بواحة سيوة، وذلك فى إطار العمل على الاستغلال الاقتصادى لبحيرات ومصارف الواحة بما يعود بالنفع على أهالى سيوة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وضعت خطة لتنمية المسطحات المائية للعام 2021 /2022، حيث رصدت كمية قدرها مليون زريعة بلطى نيلى، وتم إلقائها بالمجارى المائية الرئيسية بواحة سيوة وهى: (تابة، أغورمى، الدكرور، المراقى، الإذاعة، فطناس، جوبا).

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة محمد بكر، إننا نستهدف التوسع فى الاستزراع السمكى بالواحة، والعمل على تنفيذ مشروعات تدر دخل للأسر بالواحة من خلال تعظيم الاستفادة من مياه المصارف خاصة أنها نظيفة من أية ملوثات.

من جانبه أوضح المهندس أحمد جميل مدير الثروة السمكية بمحافظة مطروح، أن عملية إلقاء الزريعة تأتى ضمن خطة الهيئة فى مشروع تنمية البحيرات، مؤكدا على استمرار رعاية الأسماك ومتابعتها لحين نموها.