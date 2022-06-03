وزير التعليم ينشر فيديو لفهم كيفية بناء الأسئلة والتصحيح الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، عبر صفحته بفيس بوك، إن هذا الفيديو مهم لفهم فلسفة التقييم وكيفية بناء الأسئلة والتصحيح الإلكترونى وكل ما يسأل عنه الناس بخصوص الامتحانات.

وأوضح رئيس المركز القومى للامتحانات أنه عندما كانت امتحانات الثانوية العامة بنظام البوكلت، كان التصحيح يتطلب وقتا و جهدا لأنه كان يعتمد على البشر، وبالتالى كان التصحيح يحدث فيه بعض الأخطاء.

وتابع: "ولهذا قررنا منذ العام الماضى إلغاء نظام البوكلت فى امتحانات الثانوية العامة، واستبداله بنظام البابل شيت ليتم تصحيح إلكترونيا بدون تدخلات بشرية.