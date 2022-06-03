انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو| حنان ترك تكشف حسابها الحقيقي على فيسبوك.. وتؤكد: "أنا أصغر من اني أكون داعية" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /701686/بالفيديو-حنان-ترك-تكشف-حسابها-الحقيقي-على-فيسبوك-وتؤكد-أنا-أصغر-من-اني-أكون-داعية

خرجت الفنانة حنان ترك في أول ظهور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجماعي فيسبوك من خلال لايف بثته منذ قليل، لتدافع عن نفسها من منتحلي شخصيتها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول ظهور لحنان ترك بعد غياب

قالت حنان ترك في بداية الفيديو أنها خرجت مخصوص بهذا البث لتكشف من خلاله أن تلك صفحتها الرسمية الموثقة ولا علاقة لها باي صفحات أخرى تنشر اي تعليقات سياسية أو دينية باسمها.

حنان ترك توجه رسالة للجمهور

وتابعت: “ عاوزاكم تساعدوني ضد أي حد بيتكلم على لساني.. في صفحات باسم الدين والسياسة بتتكلم على لساني.. وأنا عمري ما هتطرق للمواضيع دي.. لأني سياسيًا؛ جاهلة ومعنديش وعي ولا ثقافة سياسية.. وبالنسبة للدين.. لما اتحجبت من 2007.. ودرست علوم شرعية.. كان على سبيل النجاة.. وليس على سبيل الدعوة.. لأني أصغر بكتير من كده”.

حنان ترك: “معقول صحابي نسيوني”

صعبت عليا نفسي من إن أصحابي وحبايبي زعلوا مني على حاجات مش على لساني.. معقول نسيوني أوي كده.. أنا فين والكلام ده فين.. أي حاجة تنزل على لساني.. أو يتقال إني بحلل شيء.. مليش علاقة بالكلام ده.. ولا بحرَّم ولا أحلَّل.. وأنا أصغر من إني أفتي.. وده له ناسه”.

وأكدت حنان ترك بانها ستلجأ للقضاء فقالت: “ الحمدللله ربنا نصفني.. وكل الصفحات اللي بالملايين تراجعت.. ومش هسكت على أي حد اتكلم على لساني.. وبحذرهم يلغوا البوست ويشليوه.. لأني هبتدي آخد إجراءات.

الفنانة المعتزلة حنان ترك

ومن الجدير بالذكر، أن كشف نجل الفنانة المعتزلة حنان ترك المدعو ادم خطاب في وقت سابق عن تعرض والدته لوعكة صحية، وذلك دون أن يكشف عن تفاصيل الحالة، وقد طلب من الجميع الدعاء لها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وتفاعل الجمهور معه بالدعاء للفنانة داعين الله أن يحفظها ويعطيها الصحة.

من جانبه توجهت ترك خلال اللايف بالشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأصدقاءها من الوسط الفني والجمهور على سؤالهم عليها، مؤكدة شفاءها الكامل من هذا الوباء.