انت الان تتابع تفاصيل خبر "كنت فاشل في الاخراج وبستعد لمسلسل تارخي في رمضان 2023".. تصريحات بيتر ميمي في أسرار النجوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /701685/كنت-فاشل-في-الاخراج-وبستعد-لمسلسل-تارخي-في-رمضان-2023-تصريحات-بيتر-ميمي-في-أسرار-النجوم

حل المخرج بيتر ميمي ضيف على برنامج “اسرار النجوم” الذي تقدمه الإعلامية انجي علي على راديو نجوم اف أم، وذلك في حلقة يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءا.

تحيا مصر يرصد في ذلك التقرير أبرز تصريحات بيتر ميمي في اسرار النجوم

وتحدث المخرج بيتر ميمي عن مسلسل الاختيار 3 فضلا عن مشواره وتجربته مع الإخراج، مؤكدا أنه كان فاشلا في البداية وكان سيعود للطب مرة اخرى ولكن استكمل مسيرته.

تصريحات بيتر ميمي في اسرار النجوم

- مفيش جزء رابع من الاختيار والسلسلة الجاية تاريخية

- مسلسل رمضان 2023 هتدور أحداث في القرن الـ 11 ويشارك بطولته الفنان كريم عبد العزيز

- مسلسل الاختيار وثق أحداث حقيقة وكنا بنصوره في أماكن حقيقية

- ياسر جلال من أكتر الناس المجتهدة اللي شوفتها في حياتي، وكل اللي شوفناه في المسلسل مجهوده

- اللي ظهر على الشاشة هو صوت ياسر جلال 100%، - هشام عشماوي أظهر الجزء المظلم للشباب

- الرئيس السيسي كرم صبري فواز وأحمد العوضي على دورهم في الاختيار

- فيلم موسى محققش النجاح 100% ولكن فتح علينا أبواب كتير

- بدايتي كانت فاشلة تمامًا في عالم الإخراج وفيه منتج بعد ما وقعنا العقد قال لي لن نكمل هذا العمل، وهو ما سبب لي يأس كبير بنسبة 100%

- الهرم الرابع كان سيقدم في التلفزيون واستمرينا في تصويره لمدة 10 أيام

- كنت دائما أرى النقد السلبي والجيد عني، ولكن إذا كانت تريد السير في طريق عليك أن تغلق أذنيك لأن محدش هيعيط عليك.

أخر أعمال بيتر ميمي

يذكر أن اخر اعمال بيتر ميمي مسلسل الاختيار 3 بجانب كلا من الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.