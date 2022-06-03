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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /701683/النادي-الأهلي-يكرم-أبطال-مسلسل-راجعين-ياهوى

كرمت إدارة النادي الأهلي صناع مسلسل “راجعين يا هوى” الذي عرض في الموسم الرمضاني 2022، وذلك بحضور المخرج الدكتور خالد جلال، رئيس اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي، ومعتز مغاوري عضو اللجنة الثقافية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تكريم صناع مسلسل راجعين يا هوى

وشهدت الندوة التكريمة حضور أبطال العمل وهم الفنان خالد النبوي، ونور اللبنانية ووفاء عامر، هنا شيحة، طارق عبدالعزيز، أنوشكا، نور، وآخرين والمسلسل من إخراج محمد سلامة، وتأليف أسامة أنور عكاشة، ويعد مسلسل «راجعين ياهوى» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

خالد النبوي يكشف سر نجاح مسلسل راجعين يا هوى

وسبق وأن كشف خالد النبوي عن سر نجاح مسلسله الرمضاني هذا العام، قائلا: “الفريق كله بيسمع بعض، ومفيش حد عنده الأنا طاغية، ولا خالد النبوي، خالد النبوي، عايز يكون بليغ لازم ينسى نفسه”، وكشف السر وراء نجاح مسلسل راجعين يا هوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتصدره التريند ليرد قائلًا: “السبب في ذلك الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة إذ إنه سر من الأسرار الخاصة بالراحل العظيم ارتباطه بحياة وواقع الناس”.

وقال مؤلف مسلسل راجعين يا هوى، الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك: “نور النبوي أنقذ المسلسل حيث وافق على المشاركة في العمل بعد اعتذار ممثل آخر كان سيؤدي نفس الدور بعد بدء تصوير العمل

خالد النبوي في فيلم اهل الكهف

من ناحية اخرى، كانت آخر أعمال خالد النبوي فيلم «أهل الكهف»، بجانب محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ومن المقرر أن تدخل غادة عادل فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.