انت الان تتابع تفاصيل خبر "على الله حكايتنا".. بيتر ميمي يروي قصة فشله في فيلم موسي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /701682/على-الله-حكايتنا-بيتر-ميمي-يروي-قصة-فشله-في-فيلم-موسي

صرح المخرج بيتر ميمي لأول مرة بفشله في فيلم “موسى” الذي عرض في عام 2021 وخاض بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤكدا أنه رغم عدم نجاحها بنسبة 100 % إلا أنها كانت تجربة فتحت لهم أبوابا اخرى.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات بيتر ميمي عن فشل تجربة موسى

قال بيتر ميمي في حواره مع الإعلامية انجي علي خلال برنامجها “أسرار النجوم” المذاع عبر راديو نجوم اف أم: “فيلم موسى تجربة لم تنجح 100% ولكن فتحت بابًا جيدًا لنا، لأننا بذلنا مجهودًا كبيرًا فيه، وكنا نصور مشاهد أكشن غير موجودة، وتم الاستعانة بمشاهد 3d، مشيرًا إلى أن الفيلم أخذ وقتًا طويلًا في كتابته إذ كتب في 2017 وعرض في 2021”.

بيتر ميمي يشيد بكريم محمود عبد العزيز

وتابع بيتر ميمي مادحا في كريم محمود عبد العزيز: “كريم محمود عبدالعزيز موهبة غير طبيعية، ممثل غير عادي وإحساسه حقيقي وتعاونت معه في فيلمين.. وموسى كدراما كنا نريد نقول إن فيه شخص منطوي وضعيف وتحول لرمز يشبه كثيرون في الشارع، وكنا نريد أن نرى كيف سيتفاعل معه الجمهور كما قلت نفتح باب جديد في هذا الطريق”.

فيلم موسى

جدير بالذكر أنه تدور أحداث فيلم “موسى” في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

فيلم من إخراج وتأليف بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي، ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، وصلاح عبد الله. الفيلم هو الجزء الثاني من سلسلة أفلام تحمل اسم المستضعفون، بعد فيلم الهرم الرابع للمخرج بيتر ميمي الصادر في 2016.

الاختيار 3

يذكر أن أخر أعمال بيتر ميمي مسلسل الاختيار 3 ر بطولة الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.