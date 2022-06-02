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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /701681/الخارجية-الأمريكية-تشيد-بدعم-مصر-والسعودية-والأردن-في-تمديد-الهدنة-اليمنية-لشهرين

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا ثمنت فيها دعم حكومات مصر والمملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان للمساعدة في تمديد الهدنة في اليمن.

دوت الخليج

وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم الخميس، إن إعلان الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن لمدة 60 يومًا يعد خطوة مهمة أخرى نحو السلام تجلب مزيدًا من الراحة لملايين اليمنيين.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن امتنانه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج وكذلك جهود مبعوث واشنطن الخاص تيم ليندركينج الذي عمل عن كثب عبر حكومة الولايات المتحدة ومع الأمم المتحدة وشركاء واشنطن الدوليين لتحقيق هذا التمديد.

وأضاف بلينكن، بحسب البيان، الأطراف على التعاون الكامل مع المبعوث الخاص جروندبرج بينما يبني على الهدنة نحو عملية سلام شاملة وشاملة.

كما أكد أهمية أن تواصل الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها بموجب الهدنة والعمل معًا لتحسين حياة اليمنيين، بما في ذلك فتح الطرق على الفور إلى مدينة تعز، حيث يعانى مئات الآلاف من اليمنيين لفترة طويلة جدًا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الشهرين الأولين من الهدنة شهدا انخفاضًا كبيرًا في عدد الضحايا المدنيين وتحسن في حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية وزيادة الوصول إلى الوقود والسلع الأساسية، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه الإجراءات مع توسعها.

وأكد استمرار التزام الولايات المتحدة بحل شامل ودائم للصراع على نحو يخفف من معاناة اليمنيين ويمكّنهم من تحديد مستقبل بلادهم دون تدخل أجنبي.

وتابع بلينكن قائلا: إن الأطراف اليمنية تتمتع حاليا بفرصة للاستماع إلى مطالب الشعب واختيار السلام بدلا من استمرار المعاناة والدمار والحرب، مناشدا إياهم على اغتنام هذه اللحظة المحورية لبدء عملية سلام شاملة.

مد الهدنية اليمنية شهرين إضافيين

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت، اليوم الخميس توصل الطرفين المتحاربين في اليمن إلى اتفاق لتمديد الهدنة بينهما.

وقال المبعوث الأمم الخاص لليمن، هانس غراندبورغ، في بيان: "أود أن أعلن أن طرفي النزاع وافقا على اقتراح من الأمم المتحدة بتمديد الهدنة بينهما لمدة شهرين إضافيين".

وتدخل الهدنة الإضافية حيز التنفيذ عندما تنتهي الهدنة الحالية اليوم 2 يونيو حزيران في الساعة السابعة مساء بتوقيت اليمن.

وكانت وكالات إغاثة الأطراف المتحاربة في اليمن على حثت الطرفين على تمديد الهدنة، التي صمدت إلى حد كبير خلال الفترة الماضية، قائلة إنها جلبت فوائد إنسانية.