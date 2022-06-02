انت الان تتابع تفاصيل خبر بيتر ميمي: هشام عشماوي اظهر الجزء المظلم في الشباب وصوت ياسر جلال حقيقي 100% حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /701680/بيتر-ميمي-هشام-عشماوي-اظهر-الجزء-المظلم-في-الشباب-وصوت-ياسر-جلال-حقيقي-100

تحدث المخرج بيتر ميمي عن مسلسله الرمضاني 2022 الذي اتى بعنوان “الاختيار” زحقق نجاحا باهرا سواء الجزء الثالث من العمل والجزئيين السابقين، مؤكدا أنه لاقى دعما من الدولة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات بيتر ميمي عن مسلسل الاختيار 3

وقال بيتر ميمي خلال حلوله ضيف على برنامج “أسرار النجوم” مع الإعلامية إنجي علي: “ مسلسل الاختيار يعمل على توثيق أحداث حقيقية، وكنا بنصور في أماكن حقيقية، وجلنا دعم كتير من الدولة”.

وتابع: “الرئيس عبد الفتاح السيسي شكر الفنان أحمد العوضي على تقديمه دور هشام العشماوي، وكمان كرم صبري فواز اللي جسد شخصية محمد مرسي في الاختيار 3”.

بيتر ميمي: صوت ياسر جلال حقيقي 100%

وتطرق بيتر ميمي للحديث عن ياسر جلال ودوره في الاختيار 3، فقال: “ياسر جلال من أكتر الناس المجتهدة اللي شوفتها في حياتي، وكل اللي شوفناه في المسلسل مجهود ياسر جلال، وكان يحضر الفيديوهات ويذاكرها بالصوت والشبه، والدور كان صعب، ومن أصعب المشاهد اللي قدمها ياسر جلال حواره مع الفنان خالد الصاوي في دور خيرت الشاطر وهو بيزعق له، وعمل مجهود رهيب”.

واختتم بيتر ميمي حديثه: “ اللي ظهر على الشاشة هو صوت ياسر جلال 100%، وهو ممثل كبير واشتغل عليه بشكل كبير وملعبناش في الصوت، وهو اللي قدم الصوت بالتقطيع والنفس وكل ده مجهود ياسر، وده مهم كمان 10 أو 20 سنة قدام”.

حقيقة انتاج جزء رابع من مسلسل الاختيار 3

هذا ونفى بيتر ميمي انتاج جزء ثالث من مسلسل الاختيار ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يقدم عملا تاريخيا تدور أحداثه في القرن الـ 11 ويشارك بطولته الفنان كريم عبد العزيز، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وشوق بيتر ميمي الجمهور لبطلة العمل، فقال انها نجمة مهمة لكنه لن يصرح باسمها كنوع من المفاجأة والإثارة.

بيتر ميمي في رمضان 2022

يذكر أنه وجه ميمي رسالة لصناع مسسل الاختيار 3، فقال: “شكرا للثقة الكبيرة إننا نكون جزءا من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، بشكر فريق العمل اللى احتمل المسئولية لاكتر من ٣ سنين.. الحلقة 29 بعنوان النهاية”، وكان قد رصد العمل جرائم دنيئة لجماعة الإخوان الإرهابية الأمر الذي غير فكر العديد من الأشخاص