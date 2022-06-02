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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /701679/شك-فى-سلوكها-المؤبد-لسائق-قتل-شقيقته-بالسلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، سائق بـ السجن المؤبد، لاتهامه بقتل شقيقته لشكه في سلوكها، بدائرة قسم شرطة السلام

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واسندت النيابة العامة المتهم اسلام .ا عامل تهمة القتل العمد المجني عليها ش.م معلمة ، شقيقته.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم اسلام.ا قتل المجني عليها سلوي.ا مع سبق الاصرار والترصد أن بيت النية وعقد العزم علي قتلها .

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترفات المتهم قائلا: الشك قتلها خاصة أن المجني عليها مطلقة، وأنا متزوج في نفس الشارع التي تقيم به شقيقتى مع والدتها وأعلم أنها تخرج إلي عملها، وتعطي دروس الخصوصية للطلاب داخل مساكنهم، فعقدت العزم وبيت النية علي قتلها بعد شكى بها وحديث اصدقاء السوء عنها انها تتفق مع والدتها وتذهب الي المنازل بمفردها وعندها واجهتها بما اسمع له سبتني وانني اسمع للمسلجين واخذت سكين من المطبخ و قتلتها وهربت في الحال خوفا من فضح امري .

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من الأهالي بسقوط المجني عليها غارقه في دمائها ونقل الي المستشفي لكنها فارقت الحياة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكب الواقعة وتبين انه جار المجني عليها ويعمل سائق.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الجريمة علي النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة.

المشدد 10سنوات لـ 3 متهمين في تزوير المحررات الرسمية بالمرج

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة التزوير في محررات رسمية بالمرج.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ط .م عامل بوفيه ، ا.ج عاطل ، ف.ص عاطل اتفقا في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية، وهي شهادات الميلاد وعقود مزورة في بيع السيارات وكان التزوير عن طريق اصطناع الأختام وتقليد المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة.

ضبط المتهم

كان قسم شرطة المرج القي القبض علي 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتزوير مُحررات رسمية و وتزييف الأختام الحكومية وتقليدها، وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزتهما علي أختام مزيفة منسوبة لعدد من الجهات الحكومية والهيئات الرسمية بالدولة عدد من المستندات والمحررات المزورة لشهادة ميلاد .

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وبتفتيش مسكنهم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة فـى التزوير 3 طابعة الوان جهاز حاسب آلى ، 13 حبارة ألوان مختلفة بكرة وجهاز كمية من الأوراق المختلفة ومبلغ مالى هاتف محمول

مواجهة المتهم

وبمواجهتهم قرر الأول بحيازته للمضبوطات بقصد تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتزييف الأختام لاستخدامها في إعداد مستندات مزورة منسوب صدورها إلى جهات مختلفة مقابل مبالغ مالية. وتحرر المحضر اللازم