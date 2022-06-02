منتخب البرتغال يقتنص تعادلا مثيرا من إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:25 مساءً - اقتنص منتخب البرتغال تعادلاً مثيراً أمام مضيفه إسبانيا إيجابياً بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "بينيتو فيامارين" بمدينة إشبيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية للمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

جاء هدفي المباراة عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 25 من عمر المباراة لصالح منتخب إسبانيا صاحب الأرض والجمهور، بينما أحرز ريكاردو هورتا هدف البرتغال في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وشارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة بديلاً بعدما احتاج المدير الفني فرناندو سانتوس الى خدمات الدون.

بهذه النتيجة تواجد منتخب إسبانيا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية بالمستوى الأولى برصيد نقطة واحدة.

بينما تواجد منتخب البرتغال في المركز الثالث بنفس المجموعة بالرصيد ذاته.

وبحسب موقع " ترانسفير ماركت " فإن القيمة السوقية للمنتخبين الإسباني والبرتغالي تتخطى ملياراً و618 مليون يورو، حيث يتفوق المنتخب الإسباني بقيمة لاعبيها السوقية والتي تبلغ 823.5 مليون يورو، مقابل 795 مليون يورو للاعبي البرتغال.

ويعتبر البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب الأغلى في هذه المواجهة وبقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو، بينما يتصدر رودري لاعب وسط مانشستر سيتي قائمة أغلى اللاعبين في تشكيلة لا روخا وتبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو.

وواجهت إسبانيا منتخب البرتغال في 39 مباراة وفاز الماتادور في 17 مباراة، مقابل 6 انتصارات للبرتغال، وحسم التعادل 16 مواجهة بينهما.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أزبيلكويتا، لورينتي، باو توريس، جوردي ألابا.

خط الوسط: جافي، بوسكيتس، سولير.

خط الهجوم: فيران توريس، موراتا، سرابيا.

بينما جاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي..

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، دانيلو، جيريرو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، جواو موتينيو، أوتافيو.

خط الهجوم: رافاييل لياو، أندري سيلفا، رافاييل لياو.

وفي نفس المجموعة فاز منتخب التشيك على نظيره سويسرا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "إدين أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

سجل أهداف المباراة كل من جان كوتشتا، وجبريل سو (هدف في مرماه) لصالح منتخب التشيك في الدقيقتين 11، و58، بينما أحرز هدف سويسرا الوحيد اللاعب نوا أوكافور في الدقيقة 44.

بهذه النتيجة تصدر منتخب التشيك ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط مستفيداً من تعادل إسبانيا ضد البرتغال، بينما حل فريق سويسرا في المركز الرابع والأخير.

إسبانيا ضد إيطاليا

إسبانيا ضد إيطاليا

إسبانيا ضد إيطاليا

إسبانيا ضد إيطاليا

إسبانيا ضد إيطاليا