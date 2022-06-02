هانى شاكر يهاجم المتطاول على أم كلثوم: كلامه عبيط وسنقاضيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:25 مساءً - هاجم الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أحد الشعراء تطاول على كوكب الشرق أم كلثوم خلال ندوة باتحاد كتاب مصر، معلنا عزم النقابة تقديم بلاغ للنائب العام ضد هذا الشخص، قائلا: "هذا الشخص قال كلام فارغ وعبيط وما صرح به محاولة للنيل من قيمة وقامة كوكب الشرق".

وأضاف هاني شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، أن تطاول هذا الكاتب على السيدة الراحلة أم كلثوم بمثابة سب وقذف يستوجب رفع دعوى قضائية ضده، "نحن نلوم اتحاد كتاب مصر على ترك الفرصة لهذا الشخص للتطاول على كوكب الشرق التي تعد أحد رموز مصر".

وأكمل هاني شاكر: "ما يحزن في الأمر، أن الدول الأخرى تعلم قيمة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وقيمة الفن المصري، ونحن هنا نترك المجال والفرصة لمن يهين ويشوه صورة رموزنا المصرية الكبيرة".

وكانت أثارت تصريحات شاعر مغمور يدعى ناصر دويدار العضو باتحاد كتاب مصر، خلال أمسية ثقافية داخل أروقة الاتحاد، حالة من الغضب الشديد بسبب ما اعتبره محبو أم كلثوم وأحمد رامي بأنه "تطاول على قامات مصرية تركت بصمتها فى تاريخ الفن العربى".