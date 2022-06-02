سمير فرج: بوتين أعلن الاستيلاء على 20% من الأراضي الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:24 مساءً - قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الرئيس الروسي بوتين لم يفشل فى اقتحام كييف ولكنه كان سيدمر مدينة تاريحية وتراجع عن اقتحامها حتى لا يحرقها.وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الرئيس الروسي بوتين أعلن قبل قليل الاستيلاء على 20% من الأراضي الأوكرانية.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن هدف أمريكا هو إطالة الحرب الروسية الأوكرانية أطول فترة ممكنة، وذلك من أجل استنزاف روسيا اقتصاديا وعسكريا .

وأشار سمير فرج إلى انه متوقع أن تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية في خلال شهرين او ثلاثة على أقصى تقدير.