التعاون الإسلامى: السيسى مدافع قوى لأنشطة المنظمة فى مجالات عديدة

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه، عن امتنانه العميق للرئيس عبدالفتاح السيسى على استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مؤكدا أن الرئيس السيسى مدافع قوى لأنشطة منظمة التعاون فى مجالات عديدة بما فيها البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية.





وقال أمين التعاون الإسلامى فى كلمته خلال الافتتاح الرسمى للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بشرم الشيخ، إن جائحة كورونا أحدثت تقلبات اجتماعية واقتصادية وأثرت كثيرا فى حياة الملايين وسبل عيشهم. وأشار إلى أن منظمة التعاون نفذت منذ بداية هذه الأزمة جهود كبيرة من أجل تعزيز التعاون والتضامن الإسلامى فى مواجهة الجائحة، معربا عن تقديره لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية من خلال إطلاقها البرنامج الاستراتيجى للتأهب والاستجابة لجائحة كورونا بمبلغ 2.4 مليار دولار أمريكى، وهو ما أظهر عزيمة البنك والتزامه بالقيام بإعدادات استباقية لتبلية احتياجات البلدان الأعضاء. وأكد طه أن استراتيجية إعادة النهوض باقتصاد الدول ضرورة فى هذا الوقت وأن دعم البنك الإسلامى للبلدان الأعضاء ضرورى أكثر من أى وقت مضى، من خلال تعزيز التعاون الدولى ومن أجل ضمان استعادة اقتصادنا.

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