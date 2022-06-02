5 خطوات لاستخراج كارنيه الأسر الكافلة لتيسير الحصول على الخدمات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة التضامن الاجتماعى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، إنفوجرافًا كشفت فيه عن خطوات استخراج كارنيه الأسر الكافلة لاستخدامه فى تيسير الحصول على خدمات الأطفال المكفولين.





وتأتى أولى الخطوات استخراج الرقم التأمينى للطفل من أقرب مكتب تأمينات، بالإضافة إلى فتح حساب بنكى لدى بنك ناصر الاجتماعى باسم الطفل المكفول، وتسديد 200 جنيه على حساب بنك ناصر. كما شملت الخطوات تسليم بطاقات الرقم القومى وصور حديثه 4 للطفل المكفول وللوالدين الكافلين فى الإدارة الاجتماعية التابعة للسكن، وباقى المستندات" إيصال فتح الحساب وإيصال دفع الرسوم".

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