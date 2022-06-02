برعاية السيسى.. وزير الشباب يشهد افتتاح فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية

جدة - نرمين السيد - حضر الافتتاح عمرو موسى عضو لجنة حكماء الاتحاد الإفريقى ووزير الخارجية الأسبق والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وتخلل حفل الافتتاح، عرض فيلم تسجيلى عن المنحة، بحضور المستشار أحمد مناع أمين مجلس النواب، السفير إيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية، إسماعيل الفار المدير التنفيذى لوزارة الشباب، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والسفراء ورموز المجتمع والسياسيين والإعلاميين ورؤساء الجامعات وقيادات الدولة المصرية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وممثلى الجهات الشريكة.

وفى البداية، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته الدائمة لمنحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والتى تعد رمزا للاستلهام والانتصار، وكذلك رعايته لمختلف الفعاليات والأنشطة والمشاركات المصرية العربية والإفريقية والعالمية والتى يجتمع فيها العالم أجمع تحت مظلة بلد السلام والحضارة مصر العامرة فى ظل الجمهورية الجديدة.

وذكر الدكتور أشرف صبحى، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مصر فى تحقيق الرؤية المشتركة، وتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم بناء على رؤية القيادة السياسية، مشيرا إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية تستهدف نقل التجربة المصرية العريقة فى رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، خلق جيلا من القيادات الشابة من دول عدم الإنحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، التوعية بدور حركة عدم الإنحياز تاريخيا ودورها مستقبلا، وتشبيك القيادات الشابة الأكثر تأثيرا على مستوى دول عدم الانحياز والدول الصديقة وتفعيل دور شبكة شباب الدول الأعضاء بالحركة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، حرص مصر على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية القارية والعالمية وإقامة المنتديات بحضور مختلف شباب العالم لتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين الشعوب، ترسيخا للهوية وإعلاء لمبادئ التضامن والتأكيد على دور مصر الريادى فى الفترة الحالية وخطط التعاون المثمر بين مصر والعديد من دول العالم فى المجالات المختلفة.

وقال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية: "المنحة أعادت لاذهاننا سنوات المجد فى العلاقات المصرية الدولية، فهو ثمرة مشروع فكرى إنسانى لتحرك الرئيس عبدالفتاح السيسى على كافة المستويات والاصعدة، راجين لمزيد من التوهج فى الدور المصرى ".

وتحدث الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن ارهاصات من حياة ودور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتوجه بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة لتمكينه شباب دول عدم الإنحياز فى القيادة الدولية واعطائهم الفرص كاملة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وذكر أحمد مناع أمين عام النواب قائلا: "كل الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة وشباب منحة ناصر للقيادة الدولية، فهى تجربة ثرية لانطلاق الشباب نحو العالمية".

وقدم السفير إيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية التهنئة إلى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى على هذا الحدث الذى يضم عدد كبير من شباب العالم، وكذلك سعادته بالحضور فى منحة تحت إسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى أعطى الكثير ولعب دورا محوريا بجانب عدد من زعماء العالم، مشيرا إلى أن مصر تأسست على مبادئ عدم الإنحياز "مبادئ باندونج".

وعبر المشاركون عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المصرية فى تنظيم منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدين على الدور الريادى لمصر، والجهود التنموية فى مختلف المجالات والأنشطة بكافة قطاعات الدولة بل والاهتمام بشباب العالم.