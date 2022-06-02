الخارجية: متابعة تجهيز القسم السودانى - المصرى بمركز الكلى بورسودان (صور)

جدة - نرمين السيد - وتابع القنصل العام تركيب أجهزة الغسيل الكلوى التى قدمتها مصر إلى القسم السودانى المصرى بمركز الكلى بمدينة بورسودان فى ولاية البحر الأحمر السودانية، حيث قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإيفاد خبير فنى قام بإتمام تركيب وصيانة أجهزة الغسيل الكلوى بمركز الكلى وإصلاح الأجهزة الموجودة بالفعل، فضلاً عن عقد دورة تدريبية للفنيين السودانيين على إصلاح وصيانة أجهزة الغسيل الكلوى.

كما تم الاتفاق على توسعة القسم وضم عدة غرف علاجية لـ مرضى الكلى فى إطار مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى المجال الطبى.

كما بحث القنصل العام مع مدير إدارة التخطيط بوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر فرص تعزيز التعاون المشترك فى مجال الصحة خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد المسؤول السودانى بالتعاون القائم حالياً فى هذا الصدد بين الجانبين، وذلك فى إطار العلاقات والروابط التاريخية الراسخة بين مصر والسودان.