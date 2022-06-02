محمود محيى الدين: أهم مميزات COP 27 أنه سيكون للتنفيذ وليس للوعود

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة بعنوان "الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP 27: التحول إلى الاقتصاد الأخضر"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ والتى حضرها السيد سامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال الدكتور محمود محيى الدين إن العالم لم يعد فى حاجة إلى المزيد من الوعود فى مواجهة أزمة التغير المناخى، لكنه فى أشد الحاجة إلى البدء الفورى فى العمل وتنفيذ ما تم وضعه من خطط على الأرض.

وأضاف محيى الدين أنه "إذا أردنا بقاء معدل الاحتباس الحرارى عند 1،5 درجة أو أقل بحلول عام 2050 فإنه ينبغى علينا أن نبدأ فى العمل لتنفيذ هذا الهدف اليوم وليس غدا"، مشددا على أن التأخر فى تنفيذ مشروعات المناخ يوما تلو الآخر سيكون له تكلفة باهظة سيتحملها العالم كله.

وأفاد محيى الدين بأن التعامل مع أزمة التغير المناخى تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هى توافر البيانات، ووجود خطط تنفيذ واضحة قائمة على أسس علمية، ووجود التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطط، مشيرا إلى أن مؤتمر التغير المناخى فى كوبنهاجن تعهد بتمويل مشروعات المناخ بمبلغ 100 مليار دولار، غير أنه لم يتم الوفاء بهذا التعهد حتى اللحظة.

وتابع محيى الدين "حتى ولو تم الوفاء بهذا التعهد اليوم، سيكون العالم فى حاجة إلى تمويل قيمته عشرات أضعاف هذا المبلغ لتنفيذ الخطط والمشروعات اللازمة للتصدى لظاهرة التغير المناخى"، مشددا على ضرورة مراجعة المخصصات المالية لمشروعات المناخ بحلول عام 2025 على الأكثر لتوفير التمويل المناسب لهذه المشروعات.

وأكد محيى الدين أن الكثير من الدول ليس بمقدورها تمويل مشروعات المناخ بمفردها، وهو الأمر الذى يتطلب من الدول المتقدمة التعاون بشكل أكبر مع الدول النامية عن طريق الاستثمار فى مشروعات المناخ بهذه الدول وليس عن طريق الدين والقروض، لافتا فى هذا السياق إلى ضرورة زيادة مساهمة المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية مثل البنك الدولى والبنك الإسلامى للتنمية والبنك الأفريقى فى تمويل مشروعات المناخ بالدول النامية.

وقال رائد المناخ إن الدول والمنظمات والشركات التى ستبدأ اليوم فى التنفيذ الفعلى للعمل المناخى والاستثمار فيه والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها أهداف المناخ ستبدأ فى حصد نتائج هذا العمل خلال سنوات من الآن، فى المقابل، فإن التأخر والانتظار اليوم سيعنى التأخر والانتظار إلى الأبد.

وأوضح محيى الدين أن هناك ثلاثة محاور رئيسية للعمل المناخى، أولها وجود سياسات شاملة، حيث يجب على الدول إعادة النظر فى سياساتها الخاصة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر منزوع الكربون فى إطار أشمل يضم كل أهداف التنمية المستدامة، كما يجب أن تسمح هذه السياسات بزيادة مشاركة القطاع الخاص والشركات والبنوك ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الإقليمية والدولية سواء فى رسم أو تنفيذ أو تمويل مشروعات المناخ.

وأضاف أن المحور الثانى يتعلق بوضع خطط تنفيذ واضحة لمشروعات المناخ لها أطر زمنية محددة، أما المحور الثالث فيتعلق بتمويل هذه المشروعات عن طريق الاستثمار وليس الاستدانة.

وبسؤاله عما سيميز مؤتمر التغير المناخى فى شرم الشيخ عن المؤتمرات السابقة، أجاب محيى الدين "التنفيذ، مؤتمر شرم الشيخ سيكون مؤتمرا للتنفيذ وليس لإطلاق المزيد من الوعود والتعهدات والكلمات الرنانة".

وأوضح محيى الدين أن العمل على إنجاح مؤتمر شرم الشيخ يتخذ ثلاثة مسارات، المسار الحكومى الذى تبذل فيه الحكومة المصرية جهودا واسعة من أجل التنظيم الجيد وتحقيق الهدف من الاستضافة وهو أن تكون مصر وأفريقيا نقطة انطلاق حقيقية لتنفيذ العمل المناخى، والمسار غير الرسمى الذى يضم منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الإقليمية والدولية والشركات ورواد الأعمال الذين لديهم رغبة حقيقية فى العمل من أجل تغيير واقع المناخ".

ولفت رائد المناخ أن المسار الثالث يتعلق بالشباب وتعظيم مشاركتهم فى رسم وتنفيذ الخطط التى تضمن لهم مستقبلا أفضل، مؤكدا أن الشباب سيكون لهم دور حيوى فى إنجاح مؤتمر شرم الشيخ.

وأشار محيى الدين الى أن مؤتمر التغير المناخى فى شرم الشيخ سيحرص عل إيجاد حلقة وصل بين الجهات المنفذة لمشروعات المناخ وجهات التمويل، قائلا " الاتحاد الأفريقى على سبيل المثال لديه خمسة مشروعات كبرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة أزمة التغير المناخى لكنه لا يجد التمويل الكافى لها، هنا يأتى دورنا فى مؤتمر شرم الشيخ للجمع بين الاتحاد الأفريقى وجهات التمويل تحت سقف واحد"، ومن ثم من الهام زيادة الوعى لدى جميع الأطراف الفاعلة بواقع أزمة التغير المناخى والمشروعات اللازم تنفيذها للحد من آثارها وحجم التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، وسيتم ذلك عن طريق جمع جميع الأطراف فى شرم الشيخ والاستماع لرؤى وخطط الجميع دون إقصاء أو استثناء للتوصل إلى أفضل المشروعات وآليات العمل المناسبة لتنفيذها.

وأكد محيى الدين، فى نهاية كلمته، أن مؤتمر شرم الشيخ سيسعى للتأكيد على أن تتخذ مشروعات التنمية المستدامة ومنها مشروعات المناخ أبعادا محلية ووطنية وإقليمية وعالمية بشكل شامل ومتساوى بما يضمن تحقيق الهدف النهائى لها وهو الوصول إلى عالم قادر على التصدى لظاهرة التغير المناخى.