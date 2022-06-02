سفيرة مصر بأوزبكستان تكرم فريقا طبيا مصريا لعقده دورات للجراحين الأوزبك

جدة - نرمين السيد - كرمت سفيرة مصر بأوزبكستان أميرة فهمى، الفريق الطبى المصرى الذى زار معهد أورام طشقند بدولة اوزباكستان، لعقد دورة تدريبية للجراحين الأوزبك فى معهد أورام طشقند على جراحات أورام الثدى التجميلية وإجراء جراحات حية دقيقة داخل حجرة العمليات تم نقلها لكل جراحى أوزبكستان عبر تطبيق زووم، والتى جرت لأول مرة فى أوزبكستان، فى حضور الدكتورة جميلة بولاتوفا رئيس مدرسة الأورام الأوزبكية، والدكتور على شير جمال الدين فيتش منسق ورشة العمل.





وذكرت جامعة المنصورة فى بيان صادر اليوم الخميس، أن الفريق المصرى الذى تم تكريمه ضم فى صفوفه جراحين من مركز أورام جامعة المنصورة وذلك نظرا لدور المركز الرائد فى هذا المجال فى مصر والعالم. وأوضح البيان أن قائمة الفريق الطبى المصرى المكرم ضمت: الدكتور وليد النحاس- مدير مركز الأورام جامعة المنصورة، الدكتور عمر فاروق- مركز الأورام جامعة المنصورة، الدكتور خالد عبد الوهاب- مركز الأورام جامعة المنصورة، الدكتور عماد الدين حامد- مركز الأورام جامعة المنصورة، الدكتور إبراهيم الزيات- كلية الطب جامعة أسوان،الدكتور أيمن أبو شميلة- معهد أورام دمنهور، الدكتور ماهر حسن- المعهد القومى للأورام ومستشفى بهية.

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