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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /701671/رئيس-الوزراء-يلتقى-رئيس-مجموعة-البنك-الإسلامي-للتنمية

على هامش مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ، التقى الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع البنك الإسلامى للتنمية، مثمناً الدور الإنمائي الذى يقوم به البنك فى الدول الأعضاء. وأضاف أن الظروف الحالية التى يمر بها العالم، تلقى مزيداً من الأعباء على كافة مؤسسات التمويل الدولية، فى ظل تزايد حجم التداعيات التى يتوجب مواجهتها.

وأوضح مدبولى أنه يتطلع لتبنى البنك فى الفترة المقبلة صيغة تعاون بين الدول الأعضاء، على صعيد القضايا الأكثر إلحاحاً وفى مقدمتها الغذاء والطاقة، خاصة إذا ما قام البنك برصد مبلغ معين يتم تخصيصه لتمويل البرامج التى تستهدف التعامل مع التحديات التى نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على تكامل الدول الأعضاء فيما بينها، بما يسهم فى تحقيق طموحات شعوبها.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنك يُقدر علاقات التعاون مع مصر، ودورها الرائد فى كافة أنشطة البنك ومشروعاته.

كما رحب بما طرحه رئيس الوزراء بشأن مقترحات تعزيز التعاون فى الفترة المقبلة لمواجهة الظروف العالمية وتحديات المرحلة الراهنة، مؤكداً أن البنك سيكثف مشاوراته مع الدول الأعضاء لبلورة مقترحات محددة لتطوير التعاون فى هذه المجالات.

مدبولي يتفقد معرض الأعمال الخاص المقام علي هامش فعاليات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ

وكان قد تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، "معرض الأعمال الخاص" المقام علي هامش فعاليات إجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته السابعة والأربعين المنعقدة تحت عنوان: "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة"، يومي ٢و٣ يونيو ٢٠٢٢.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور/ محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من مسئولي البنك.

وخلال الجولة زار الدكتور مصطفي مدبولي جناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث استمع خلال زيارته إلي عرض من اللواء/ محمد أنيس، مستشار الهيئة العربية للتصنيع، الذي تطرق خلاله إلي الحديث عن الإنتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بثلاثة مشروعات صناعية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص والبنوك، مشيراً إلي أن المصنع الأول مخصص لصناعة إطارات السيارات، ومصنع أخر لألواح الاستنالس والدرفلة، ومصنع ثالث لخشب MDF المصنوع من سعف النخيل، وذلك لأول مرة في العالم.