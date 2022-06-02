انت الان تتابع تفاصيل خبر بطولة كريم عبد العزيز.. بيتر ميمي يكشف تفاصيل مسلسله في رمضان 2023 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /701678/بطولة-كريم-عبد-العزيز-بيتر-ميمي-يكشف-تفاصيل-مسلسله-في-رمضان-2023

كشف المخرج بيتر ميمي عن تفاصيل مسلسله الجديد الذي من المقرر أن يشارك به في رمضان 2023 وذلك بعد النجاح الذي حققه لـ 3 مرات متتالية بمسلسل “الاختيار” الذي ناقش قضية سياسية هامة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير بيتر ميمي تفاصيل مسلسله في رمضان 2023

وقال بيتر ميمي خلال حلوله ضيف على برنامج “أسرار النجوم” مع الإعلامية إنجي علي على راديو نجوم اف أم، فأشار إلى أنه من المقرر أن يقدم عملا تاريخيا تدور أحداثه في القرن الـ 11 ويشارك بطولته الفنان كريم عبد العزيز، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال.

وشوق بيتر ميمي الجمهور لبطلة العمل، فقال انها نجمة مهمة لكنه لن يصرح باسمها كنوع من المفاجأة والإثارة.

بيتر ميمي وكريم عبد العزيز يتعاونان للمرة الثالثة على التوالي

ويعد هذا التعاون الثالث للمخرج بيتر ميمي والفنان كريم عبد العزيز، اذ شارك من قبل في عملين من خلال تقديم الإختيار في جزئه الثاني والثالث، وضم الجزء الأخير بطولة الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.

بيتر ميمي في رمضان 2022

ووجه ميمي رسالة لصناع مسسل الاختيار 3، فقال: “شكرا للثقة الكبيرة إننا نكون جزءا من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، بشكر فريق العمل اللى احتمل المسئولية لاكتر من ٣ سنين.. الحلقة 29 بعنوان النهاية”، وكان قد رصد العمل جرائم دنيئة لجماعة الإخوان الإرهابية الأمر الذي غير فكر العديد من الأشخاص.