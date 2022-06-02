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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /701676/المشدد-10سنوات-لـ-3-متهمين-لتزويرهم-المحررات-الرسمية-بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة التزوير في محررات رسمية بالمرج.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ط .م عامل بوفيه ، ا.ج عاطل ، ف.ص عاطل اتفقا في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية، وهي شهادات الميلاد وعقود مزورة في بيع السيارات وكان التزوير عن طريق اصطناع الأختام وتقليد المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة.

ضبط المتهم

كان قسم شرطة المرج القي القبض علي 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتزوير مُحررات رسمية و وتزييف الأختام الحكومية وتقليدها، وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزتهما علي أختام مزيفة منسوبة لعدد من الجهات الحكومية والهيئات الرسمية بالدولة عدد من المستندات والمحررات المزورة لشهادة ميلاد .

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وبتفتيش مسكنهم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة فـى التزوير 3 طابعة الوان جهاز حاسب آلى ، 13 حبارة ألوان مختلفة بكرة وجهاز كمية من الأوراق المختلفة ومبلغ مالى هاتف محمول

مواجهة المتهم

وبمواجهتهم قرر الأول بحيازته للمضبوطات بقصد تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتزييف الأختام لاستخدامها في إعداد مستندات مزورة منسوب صدورها إلى جهات مختلفة مقابل مبالغ مالية. وتحرر المحضر اللازم.

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة

وعلى جانب أخر قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الي مرافعة النيابة العامة في مُحاكمة 4 مُتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة" 25 يونيو.

مرافعة النيابة

واستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الي مرافعة النيابة العامة في القضية.

وبدأت المُرافعة بتلاوة الآية الكريمة :" وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ".

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وقالت المرافعة بأن القضية تتمثل في سعي محموم للحرام وكانت الرشوة هي العنوان، وقالت بإن الشهوة تملكت المتهم الأول وزاغ بصره وعميت بصيرته.

وأشارت المرافعة أن المُتهم الأول محمد الأشهب كان موظف في شركة تأمين وله مكانة إجتماعية فزوجته شغلت أعلى مناصب وزارة الصحة والسكان ولها نفوذ، ولكنه أبى أن يصون الأمانة وسلك الحرام واستغل النفوذ.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه

تقديم رشوة

وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.